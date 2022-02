Ecco 3 vestiti di carnevale gratuiti o quasi per noi e i bambini per inondare d’allegria qualsiasi festa

Siamo alle porte del periodo più divertente e colorato dell’anno. L’inverno sembrerebbe essere passato e la luce ed il sole portano allegria e felicità. In queste settimane sono molte le sfilate e i party in maschera. Soprattutto i bimbi si divertono a trasformarsi in personaggi del mondo reale o della fantasia. Sembra un gioco, ma farlo non è affatto semplice. Come se non bastasse, acquistare un travestimento potrebbe costare varie decine di euro.

L’alternativa semplice ed economica potrebbe esistere. Basta solo ingegnarsi ed utilizzare un po’ la fantasia. Quello che dobbiamo fare è trovare dei personaggi iconici che hanno un abbigliamento piuttosto diffuso. Sarà, così, divertente ricercare nell’armadio abiti che ci ricordano le epoche che furono e tanti momenti della nostra vita in passato. O magari quella dei nostri parenti che le hanno vissute. Così ecco 3 vestiti di carnevale gratuiti o quasi che potrebbero farci fare un figurone.

Dallo sceicco alla pop star

Iniziamo da una icona pop che tutti conoscono. Michael Jackson era un prodigio di vitalità e ritmo. Il suo stile era molto riconoscibile, ma anche composto, in parte, di abiti piuttosto comuni. Vediamo cosa potrebbe servirci, partendo dal basso verso l’alto. Mocassini neri e calzini rigorosamente bianchi per cominciare. Un paio di jeans con risvolto ben visibile o una tuta acetata. Poi, a salire, una maglietta bianca coperta da una giacca colorata (anche nera al limite) da tenere aperta. Il cappello è essenziale. Scegliamone uno a tesa corta.

Per chiudere, un paio di occhiali da sole a goccia. Potremmo usare un po’ di cipria ed un rossetto per accentuare il colore e i lineamenti del suo volto. Infine, aggiungiamo gli immancabili guanti. Per i capelli esistono delle parrucche simili in commercio. Ma il personaggio sarà comprensibile anche senza, a patto che ci siano vari altri segni distintivi.

Personaggi mitici e amati

Alcuni personaggi mitici e amati tanto dai piccoli quanto dai grandi sono i Simpson. Gli abiti sono super riconoscibili e molto classici. Dei jeans e una camicia bianca a manica corta per Homer, meglio se completati da scarpe grigio scuro. Un abito lungo verde e una collana di perle per Marge; un abitino rosso per Lisa con collana di perle bianche; un paio di calzoncini blu e una maglietta rossa per Bart. In quest’ultimo caso possiamo accompagnare con uno skateboard, che in molti avranno in casa dagli anni ’90. Certo, dobbiamo cercare una colorazione gialla per la pelle che sia presente in commercio. Allo stesso modo dovremmo coprire le parti delle gambe lasciate svestite con una calzamaglia color giallo.

Mentre per le acconciature, potremmo arrangiarci con delle forme ritagliate di cartone. Il tocco in più potrebbe essere costituito dalla colorazione della mascherina. Questa permette in maniera semplice e geniale di colorare il contorno della bocca. Questo nei personaggi dei Simpson è una delle parti più caratteristica e riconoscibile. Consideriamo infine l’ipotesi di personaggi meno noti ma ugualmente iconici, come Ned Flanders ed il signor Burns.

Ecco 3 vestiti di carnevale gratuiti o quasi per noi e i bambini per inondare d’allegria qualsiasi festa

Un’alternativa simpaticissima è quella costituita dallo sceicco o dalla divinità greca. In entrambi i casi possiamo utilizzare dei lenzuoli bianchi che troviamo in casa. L’abilità sarà quella di sistemarli in maniera comoda e completarli con i relativi arredi. Come base potremmo utilizzare una maglietta bianca a manica lunga per coprire i lati della pelle rimasti scoperti. Potremmo azzardare un sandalo, se la giornata lo consente. Nel caso della divinità completiamo con una corona di alloro. Nel caso dello sceicco utilizziamo una valigetta, degli occhiali da sole, un sigaro (finto per i bambini) e proviamo a coprire il capo. Utilizziamo un cerchietto e un pezzo di tessuto bianco oppure a quadretti.

A prescindere, divertiamoci e rilassiamoci e, se possibile, prepariamo ottimi dolcetti con questi trucchi facili.