Una vera prelibatezza questo pane soffice e gustoso che già le nostre nonne facevano in casa

Il pane è uno dei protagonisti assoluti della tavola in Italia, ma non solo. Infatti, anche se di formati diversi, quasi tutte le cucine prevedono la presenza di pane.

Si tratta di una pietanza spesso demonizzata ma molto gustosa e fondamentale per accompagnare diversi piatti.

Le nostre nonne ci spalmavano sopra il burro e il sale o lo zucchero per uno spuntino di metà giornata. Da piccoli la cioccolata ci veniva consegnata con un pezzetto di pane e la raccomandazione di consumarli insieme.

Durante le chiusure dovute alla pandemia da Covid in molti hanno cominciato a fare il pane in casa. Ci siamo scoperti panettieri e tanti hanno anche imparato a ravvivare il pane raffermo. Oltre al classico pane, però, se ne potranno assaggiare diverse varietà, spesso prodotte con farine particolari. Tra queste troviamo la farina di mais che, in questa ricetta, verrà accompagnata con delle noci. Una vera prelibatezza questo pane soffice e gustoso che le nostre nonne amavano e preparavano in casa nei tempi passati.

Ingredienti:

250 grammi farina di mais;

300 grammi di farina;

30 grammi di lievito di birra;

60 ml di acqua tiepida;

30 grammi di miele;

60 grammi noci;

230 ml di acqua bollente;

2 cucchiai di olio Evo;

1 cucchiaio di sale.

Innanzitutto prendere il lievito di birra e metterlo in una tazza lasciandolo sciogliere in acqua tiepida.

A questo punto bisognerà occuparsi della farina di mais. Sistemarla in una ciotola aggiungendo il sale e l’acqua bollente. Mescolare il composto fino ad ottenere un miscuglio liscio e omogeneo, da ultimo aggiungere l’olio.

Lasciare da parte per una decina di minuti per poi proseguire con l’aggiunta di lievito e farina 00. A questo punto lavorare con le mani l’impasto e metterlo in una ciotola capiente. Per permettere all’impasto di lievitare bisognerà coprirlo con un canovaccio o con una pellicola lasciandolo, poi, riposare per circa un’ora.

Una volta lievitato aggiungere le noci e il miele all’interno dell’impasto continuando ad impastare. Se necessario aggiungere della farina per impastare con più facilità. Come ultimo passaggio lasciare lievitare ancora un’ora sempre coperto con un canovaccio.

Mentre il pane lievita fare preriscaldare il forno a 190 gradi, il pane dovrà cuocere per circa tre quarti d’ora.

Il pane di mais si conserverà morbido alcuni giorni ma si consiglia di consumarlo nel breve periodo.

Oltre alla pagnotta di dimensioni generose, tuttavia, sarà possibile provare a suddividere l’impasto in panini rotondi e più piccoli.

In questo modo sarà più semplice conservarne la bontà per i giorni a seguire.