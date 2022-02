Molti italiani stanno già pensando alle vacanze di Pasqua e non c’è da biasimarli. Ora che le restrizioni per la pandemia si stanno finalmente allentando e riusciamo a vedere la luce alla fine del tunnel, cominciamo a pensare al sole e al mare. Ma dove andare a Pasqua per trascorrere una vacanza piena di sole, di relax, ma anche ricca di esperienze? La risposta è semplicissima: c’è un’isola a pochi passi dall’Italia, molto gettonata in estate, ma che a Pasqua offre già un clima perfetto e a prezzi bassi. Vediamo di quale isola si tratta.

Un’isola dal mare cristallino, spiagge incantevoli e ristoranti da far venire l’acquolina in bocca

Ma di quale destinazione stiamo parlando? Ci riferiamo alla splendida isola di Cefalonia, in Grecia. Cefalonia è la più grande delle isole ioniche e una delle destinazioni estive più gettonate in tutta la Grecia. Ma anche in primavera ha moltissimo da offrirci. E non si tratta soltanto di spiagge dal mare cristallino. Il periodo di Pasqua è anche perfetto per le passeggiate al mare e in montagna.

Costa poco prenotare le vacanze di Pasqua in questa destinazione vicinissima all’Italia con clima estivo e ottimo cibo

Prenotiamo subito per la settimana di Pasqua, perché a Cefalonia ad aprile le temperature possono raggiungere i 20 gradi e non scendono quasi mai sotto i 10. Ideale sia per chi ama la spiaggia sia per chi vuole dedicarsi alle camminate nelle splendide montagne dell’isola.

Ma vediamo più nel dettaglio come organizzare una vacanza pasquale nella splendida Cefalonia.

Durante la settimana di Pasqua un alloggio vicino al mare costa meno di 40 euro a notte

Se ci muoviamo per tempo, possiamo trovare alloggi e camere d’albergo a prezzi stracciati per la settimana pasquale. Un alloggio sulla spiaggia costa anche meno di 40 euro per una coppia o una famiglia. Quindi costa poco prenotare le vacanze di Pasqua nell’isola a cui tutti pensano d’estate, ma che ha moltissimo da offrire anche in primavera.

Spiagge, paesini incantevoli e taverne

Cefalonia è famosa per le sue splendide spiagge, tra le più famose quella di Myrtos, bianchissima, nel nord dell’isola, quella di Kounopetra dalla sabbia rossa a sud-ovest, e la spiaggia Petani, dalle acque azzurre e incantevoli, a nord-ovest.

Ma anche il cibo non ci deluderà. Dirigiamoci in una taverna locale, dove oltre alla tipica selezione di piatti greci, dal pesce, ai buonissimi formaggi, alle saporitissime ma sempre salutari verdure, potremo trovare le buonissime torte salate con formaggio o spinaci, particolarmente apprezzate in quest’isola.

Per digerire, proviamo una di queste tre buonissime bevande alcoliche tipiche della Grecia.