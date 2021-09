Come sottolineato in molti dei nostri articoli esiste un collegamento importante tra alimentazione e rischio di tumori. Ma non sarebbe solamente l’obesità e il sovrappeso ad esporre a maggiori rischi per la salute. Sembra infatti che anche alimenti molto energetici, e quindi ad alto contenuto calorico, possano rappresentare un rischio. In particolare, per le donne in menopausa che mangiano questi alimenti maggiore è il rischio di cancro. Vediamo subito di cosa si tratta.

La prevenzione prima di tutto

Nel corso dei nostri articoli abbiamo sottolineato spesso come una cattiva alimentazione possa portare ad un maggior rischio di contrarre patologie pericolose. In particolare, l’obesità rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio evitabili per quanto riguarda lo sviluppo di tumori. Eppure, non basterebbe evitare di esagerare a tavola, astenersi il più possibile dagli alcolici e stare attenti al girovita per ridurre tale rischio. Seguire una dieta bilanciata e di qualità sarebbe altrettanto efficace, se non più importante. Infatti, secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, attraverso una dieta sana ed equilibrata si potrebbe evitare ben un tumore su tre. Una ricerca scientifica sembrerebbe aver confermato tale collegamento. Infatti, assumere certi alimenti potrebbe avrebbe un riflesso negativo anche su alcune categorie di persone normopeso.

Per le donne in menopausa che mangiano questi alimenti maggiore è il rischio di cancro

In sintesi, la ricerca sembra sottolineare come l’assunzione di cibi particolarmente calorici possa favorire l’insorgere di tumori anche in persone normopeso. Lo studio ha preso in considerazione più di 80.000 donne che avevano superato la menopausa, analizzandone i regimi alimentari e l’incidenza di tumori. I risultati ottenuti sono stati particolarmente rilevanti. Infatti, le donne che assumevano cibi ad elevato contenuto energetico presentavano maggiori rischi per la salute. In particolare, queste correvano un rischio maggiore del 10% di sviluppare un tumore legato all’eccesso di peso. Tra queste tipologie di cancro figurano, tra gli altri, quello al fegato, alla tiroide e all’ovaio.

Inoltre, tali risultati erano particolarmente evidenti per i soggetti analizzati normopeso. Questo risultato comunque necessita di ulteriori studi per comprendere se sia generalizzabile anche a uomini e donne di altra fascia di età. Quali sarebbero quindi quei cibi da evitare con cura? Sicuramente è necessario stare attenti a tutti quegli alimenti che contengono poca acqua e in generale tendono a non riempirci. Tra questi figurano sicuramente i dolci, ma anche la pizza e in generale i cibi ricchi di calorie.

