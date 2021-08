Praticamente tutti conoscono il vecchio adagio secondo cui “un bicchiere di vino al giorno leva il medico di torno”. Eppure, secondo gli scienziati, queste parole nascondono più insidie che verità. Infatti, le bevande alcoliche potrebbero causare più danni di quel che sembra, e aumentare il rischio di sviluppare alcune delle patologie fra le più temute in assoluto.

Meglio quindi stare bene attenti alle dicerie e al famoso senso comune. Infatti, molti dicono che un bicchiere allontani il medico, invece potrebbe causare molte tipologie di tumori. Scopriamo subito perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un bel bicchiere durante i pasti

È veramente difficile immaginarsi un bel pranzo domenicale senza l’immancabile bottiglia di vino sulle nostre tavole. Che si tratti di bianco o rosso, questa bevanda è talmente legata alla nostra cucina nazionale da risultare praticamente insostituibile durante i pasti. Questo legame tra vino e cultura italiana è così importante che molti pensano che piccole quantità di questa bevanda possano far bene alla salute. Eppure, spesso il senso comune sbaglia oppure esagera, soprattutto quando si tratta di salute. Lo abbiamo già specificato, spiegando perché prima di spendere in alimenti e integratori ricchi di omega 3 sarebbe meglio conoscere questo studio. E vogliamo tornarci anche oggi spiegando perché bere alcol può causare varie tipologie di tumori.

Dicono che un bicchiere allontani il medico, invece potrebbe causare molte tipologie di tumori

Come riportato dall’autorevole Fondazione Veronesi bere anche quantità limitate di alcolici non fa bene alla salute, anzi, la può seriamente danneggiare. Il consumo regolare di alcol è infatti collegato a varie tipologie di tumori. Tra queste ci sono il cancro al colon retto, quello al seno, al cavo orale e al fegato. Ovviamente più si consuma alcol maggiore diventa il rischio, ma non si dovrebbe comunque sottovalutare il consumo quotidiano e moderato di queste bevande. Infatti, secondo L’OMS un caso ogni 10 di tumore diagnosticato nel Mondo può essere ricondotto al consumo quotidiano degli alcolici.

Con consumo quotidiano e moderato di alcolici si intende un paio di bicchieri di vino oppure una birra da 33 ml al giorno. Questo dato viene rafforzato da quanto detto dalla Fondazione Veronesi, secondo cui non esistono limiti sicuri entro cui “è consentito” consumare alcolici. Allo stesso modo, non esisterebbero bevande alcoliche migliori di altre essendo proprio l’etanolo la sostanza cancerogena da cui tenersi lontani. Insomma, nessuno può negare a una qualsiasi persona il piacere di un bicchiere di vino durante i pasti. Eppure, è sempre meglio sapere a cosa si può andare incontro per fare delle scelte sensate e responsabili per la propria salute.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma questo farmaco potrebbe aumentare il rischio di contrarre un tumore al seno