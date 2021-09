La prostata è una ghiandola che fa parte dell’apparato genitale maschile. Con l’andare degli anni, possono insorgere diverse patologie della prostata, dovute a diversi fattori.

L’aumento di peso, le alterazioni ormonali dovute all’età che avanza, ma anche alti livelli di colesterolo e trigliceridi possono essere la causa di problemi legati alla prostata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché è importante fare attenzione a ciò che si mangia. Teniamo presente, infatti, che alcuni cibi possono velocizzare effetti negativi o positivi, ed è nostro compito salvaguardare la salute del nostro corpo.

Abbiamo già visto come questi cibi toccasana potrebbero ridurre il rischio di tumore alla prostata. Al contrario, invece, esistono alcuni cibi che, se consumati spesso e in dosi eccessive, potrebbero sfavorire la salute di questa importante ghiandola. È il caso, ad esempio, di questo tipo di carne.

Attenzione perché la protezione della prostata passa anche attraverso la moderazione del consumo di questa carne

L’alimentazione gioca un ruolo di primo piano sulla salute e il benessere del nostro organismo. Alcuni cibi, infatti, soprattutto se consumati frequentemente e in dosi elevate, possono costituire un rischio per il nostro corpo. È il caso, ad esempio, di questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus.

Per quanto riguarda la prostata, invece, è importante fare attenzione a questa bevanda che consumiamo tutti i giorni perché potrebbe danneggiare la prostata. Ma non è tutto.

Moderiamo questi tipi di carne

Come riporta il sito di Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), sarebbe meglio moderare il consumo di alcuni alimenti che potrebbero complicare la salute della prostata.

Tra questi alimenti anche le carni processate, come gli insaccati e gli affettati, ma anche le carni con grasso visibile. Dobbiamo fare attenzione perché la protezione della prostata passa anche attraverso la moderazione del consumo di questa carne.

Inoltre bisognerà prestare attenzione anche all’utilizzo delle spezie, come peperoncino, curry, paprika piccante, per motivi facilmente intuibili. In questi casi, infatti, l’aggiunta eccessiva di questi elementi potrebbe causare un’irritazione della mucosa della vescica.

Un aiuto dalla natura

Alcuni alimenti che potrebbero salvaguardare la salute della prostata sono quelli ricchi di antiossidanti che combattono i radicali liberi. Questi, infatti, aiutano a limitare e lenire l’infiammazione della prostata e della vescica.

Inoltre ricordiamo che l’attività fisica svolta in maniera regolare e costante aiuta il benessere di tutto l’organismo. In questo modo potremo garantirci una qualità di vita maggiore e miglioreremo anche il nostro umore.