Per chi cerca lavoro come barista e non solo, sono 50 le posizioni offerte in tutta Italia da questa nota catena di caffetterie ed ecco come fare per candidarsi

La crisi economica è sempre più un incubo per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Sembra che l’offerta da parte delle aziende sia sempre troppo al di sotto delle richieste di chi è disoccupato. E la recente pandemia non ha certo aiutato a migliorare una situazione che è sempre più critica e negativa.

Per fortuna, ogni tanto, c’è qualche spiraglio di luce che viene ad illuminarci. Qualche società, infatti, offre posizioni aperte per le quali potremmo candidarci. E, tra queste, c’è anche Starbucks, la nota catena di caffetterie da qualche anno arrivata, in pianta stabile, anche in Italia. Per chi cerca lavoro come barista e non solo, ecco come fare per candidarsi.

Sono diverse le figure ricercate da Starbucks

Dovremo andare sul sito di Starbucks.it, dove c’è la sezione denominata “Lavora con noi”. Ci basterà selezionare la voce per ritrovarci in una pagina nella quale cliccare su: “Clicca qui per verificare le posizioni aperte”. Una volta fatta la selezione, ecco la pagina con tutte le offerte di lavoro disponibili del gruppo Percassi, che gestisce anche Starbucks Italia. Sono, al momento, ben 294, sommando tutte quelle dei suoi brand. Conviene dare un’occhiata per vedere se qualche posto vacante potrebbe fare al caso nostro.

Se a noi, però, interessano solo quelle aperte per Starbucks e non vogliamo fare tutta la trafila, ci basterà cliccare direttamente su questo link. Ci ritroveremo, così, nella pagina riservata ai soli posti di lavoro offerti da Starbucks che sono, al momento, 50. In particolare, se siamo alla ricerca di un lavoro come baristi, le posizioni aperte sono 21, oltre ad altre 11 offerte come stage.

Dall’aeroporto di Malpensa a Roma, da Torino a Firenze, sono diversi gli store che cercano figure da assumere. Quali sono i requisiti per i posti da baristi? Essere persone dinamiche, curiose, orientate verso il cliente, amanti del caffè e con una buona conoscenza della lingua inglese, considerando il carattere internazionale della catena. Conoscere altre lingue, poi, sarà considerato un plus.

Cosa offre Starbucks? Un modo di imparare un mestiere lavorando, dei bonus basati sulle performance dello store, orario flessibile con un contratto part-time. Oltre a quelle per i posti di barista, le altre posizioni aperte sono per 10 posti come Store Manager e 8 da Assistant Store Manager. Il primo, per coordinare tutte le attività della caffetteria e, il secondo, per aiutare il responsabile nella gestione. Per ognuna di questi 50 lavori, basterà selezionare “Candidati” e seguire le indicazioni. Ricordiamoci di preparare il nostro curriculum vitae, magari seguendo questi consigli.