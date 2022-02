Le mansioni quotidiane, specialmente dalla metà del secolo scorso in poi, sono meno difficili e stancanti grazie agli elettrodomestici. Finiti i tempi delle lavandaie che andavano al fiume o del lavaggio della biancheria a casa a mano, ecco comparire sempre più le lavatrici. A queste, negli ultimi anni, molti stanno affiancando le asciugatrici. Per risparmiare tempo e soldi l’acquisto di questo utile elettrodomestico è ormai molto frequente. L’asciugatura automatica, infatti, permette di avere capi pronti per la stiratura, senza dipendere dalle condizioni atmosferiche. Il risparmio verrà non solo dalla scelta della classe energetica del prodotto, ma anche dal fatto che stendere a casa quando piove può far comparire la muffa. Ciò comporta spese per prodotti vari per la pulizia e la pittura dei muri. Prima di comprare un’asciugatrice bisogna considerare dei fattori:

il numero dei componenti della famiglia. Ci sono asciugatrici da 3,5 kg fino a 9 kg di carico;

lo spazio a disposizione. Ci sono quelle slim, con larghezza di 45 cm o anche di 60 cm. Alcune si possono incolonnare con lavatrici compatibili;

il tipo, a condensazione o a pompa di calore. Nella prima l’umidità viene raccolta in un contenitore che può essere staccato e svuotato. L’acqua potrebbe servire per il ferro da stiro. Quella a pompa di calore ha un compressore che produce l’aria calda;

classe energetica. Il contrassegno esterno può indicare A+++, che rappresenta un basso consumo, fino alla lettera G.

Per risparmiare tempo e soldi vediamo un elenco di asciugatrici per prezzo, qualità e consumo energetico

Tra le tante asciugatrici in commercio, seguendo i fattori precedenti, eccone alcune:

▪ Candy Grandò Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-01: è un’asciugatrice slim, di 45 cm di profondità. A pompa di calore, la classe energetica è A+ ed è smart, cioè si può collegare con lo smartphone tramite WI FI. La capacità di carico è di 7 kg e ha la certificazione Woolmark per il lavaggio dei capi in lana. Il prezzo si aggira sui 450/500 euro;

▪ Asciugatrice Bosch WTR87TW8IT: a pompa di calore, classe energetica A+++, utilizza l’acqua di condensa per pulire il filtro. La larghezza è di 60 cm, mentre la capacità di carico è di 8 kg. Il prezzo si aggira sui 600/650 euro;

▪ Infine, la Beko DRX722W: anche questa asciugatrice è a pompa di calore. La classe energetica è A++ e il carico massimo è di 7 kg. Il prezzo va dai 350 ai 400 euro.