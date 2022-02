Si sta avvicinando la primavera e la voglia di rimanere più tempo fuori, complici le ore in più di luce, si ripresenta puntuale. Passeggiare per le vie del centro indossando qualcosa di carino e più leggero e gustando i primi gelati con degli amici o i propri cari sono esperienze da regalarci dopo il freddo invernale. Se, poi, si programma un fine settimana fuori, si pensa già a prendere un po’ di sole. In montagna, campagna o al mare, seduti su una panchina o sdraiati su un plaid, farsi baciare dai caldi raggi ritempra le forze e ci dona un bel colorito. Bisogna però fare attenzione.

La pelle, specialmente quella del viso, dopo mesi di freddo, inquinamento e mancata esposizione al sole, anche a causa dell’uso della mascherina, deve essere ben preparata e protetta. In questo modo, gradualmente, arriveremo ai mesi estivi con una pelle più sana e pronta a scurirsi di più. Innanzitutto, sarebbe bene facilitare il ricambio cellulare tramite una delicata esfoliazione. Ci sono dei prodotti utili in commercio, ma possiamo utilizzare a casa anche del semplice miele mescolato a un po’ di zucchero. Se la pelle è grassa, aggiungere qualche goccia di succo di limone. Massaggiare con movimenti circolare, lavare il viso e infine usare una crema idratante.

Ecco come preparare la pelle e proteggerla dal sole in primavera e qualche rimedio naturale per il rossore sul viso

Anche se non è ancora estate, cominciare già in primavera a proteggere la pelle con una protezione solare sarebbe consigliato. Se la pelle è chiara, preferire una crema SPF 50, mentre pelli più scure potrebbero optare per la SPF 30. Inizieremo con poco tempo di esposizione per poi aumentare nelle settimane successive. Un aiuto contro i possibili danni causati dai raggi UV, oltre alle creme, ci viene dall’alimentazione. Sarebbe bene mangiare cibi contenenti carotenoidi, tipo il betacarotene e il licopene, come carote e pomodori, ma anche spinaci, cavoli e peperoni, e quelli ricchi di vitamina C, come kiwi e arance, poiché ricchi di antiossidanti.

Potrebbe risultare utile anche la vitamina E contenuta nelle noci e in alcune verdure. Queste sostanze, infatti, contrasterebbero l’azione dannosa dei radicali liberi proteggendo le cellule. Un aiuto importante per il nostro corpo e anche per il viso, specialmente durante e dopo l’esposizione al sole, è l’acqua. Una buona idratazione rende morbida e sana la pelle. Per quanto riguarda le cure da apportare a fine serata, oltre alla detersione, si potrebbe applicare sulle zone scoperte del corpo un preparato all’aloe. In particolare, il gel è fresco, lenisce e idrata. Quindi, ecco come preparare la pelle per il sole primaverile e come evitare scottature indesiderate.