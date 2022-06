Quando arriva l’estate cresce anche l’attesa per le sospirate vacanze. Al mare o in montagna l’esposizione al sole potrebbe causare dei problemi alla nostra pelle. Soprattutto in soggetti chiari il rischio di scottature è molto elevato. Come consigliano gli specialisti, sarebbe opportuno usare delle creme solari adatte al nostro fototipo per proteggerci dai raggi UVA e UVB. Il fototipo è il colore della nostra pelle. Che può essere chiara, scura e nera. La chiara ha più bisogno di uno schermo per evitare arrossamenti e scottature. Questo dipende dalla concentrazione di melanina.

Oltre al fattore colore, i bambini e gli anziani sarebbero gli individui da difendere maggiormente dal sole per la loro pelle delicata.

In generale, bisognerebbe usare cappelli, vestiti leggeri di cotone e creme protettive con fattori alti. In particolare, le zone normalmente più esposte come il viso e le braccia, specialmente con nei, dovrebbero essere oggetto di attenzione a tutte le età.

Uno spray naturale

Se al ritorno dal mare o da una passeggiata in montagna notiamo un leggero arrossamento, gli esperti consigliano soprattutto di bere acqua e poi di fare delle spugnature o impacchi con acqua fresca. Oltre a ciò, sarebbe opportuno idratare la pelle. Per soddisfare queste esigenze, potrebbe giovare uno spray fatto in casa con:

100 ml di acqua di rose;

mezza tazza di infuso alla camomilla;

10 ml di aloe puro in gel;

10 gocce di olio essenziale di menta.

Procurarsi uno spruzzino ben pulito e sterilizzato, versarvi gli ingredienti e agitare. Conservare in frigorifero un’ora e poi applicare sulla pelle con un lieve massaggio. Riporre in frigo dopo l’uso.

Per la pelle arrossata dal sole e dare sollievo alle gambe pesanti per il caldo potrebbero aiutare questi rimedi

D’estate, oltre a proteggerci dal sole, dobbiamo badare alle nostre gambe. Il caldo potrebbe ostacolare il ritorno venoso e linfatico e quindi renderle gonfie e pesanti. Sarebbero d’aiuto antiossidanti naturali come la frutta e altri accorgimenti. Per un sollievo immediato, potremmo provare a spruzzare acqua fredda.

Per unire l’azione rinfrescante a quella idratante, misceliamo 100 ml di olio di mandorle con 15 gocce di olio essenziale di menta. Spruzziamo e massaggiamo con movimenti dal basso verso l’alto, mantenendo le gambe leggermente sollevate. Oltre a questo rimedio si può ogni tanto applicare dell’aloe in gel tenuto in frigorifero.

Per la pelle arrossata dal sole e le nostre gambe pesanti, quindi, potrebbero essere d’aiuto questi rimedi. È importante, comunque, una buona protezione, non esporsi al sole soprattutto dalle 12 alle 16 e idratarsi. Per quanto riguarda in particolare i nostri arti inferiori, consigliarsi con un medico nel caso si vogliano prendere degli integratori per favorire il microcircolo.

