Siamo cresciuti con il mito dell’America e tutti sogniamo di andarci, prima o poi. È un paradosso, però, pensare che, talvolta, chi sogna di partire per le destinazioni più lontane non conosce bene neanche l’Italia.

Scommettiamo, infatti, che pochi lettori sanno che esiste un canyon non molto lontano da Milano. Siamo vicino Como, in un angolo di Mondo che offre bellezze per tutti i gusti. Proprio nella pittoresca cornice del Lago di Como, infatti, potremo visitare una splendida villa con soli 22 euro.

Sempre in questa zona che potremo ammirare estasiati una gola naturale che fa quasi paura. Chissà quante volte abbiamo sentito nominare il Grand Canyon, l’enorme gola naturale dell’Arizona settentrionale.

Certamente il canyon di cui parleremo oggi è nettamente più inferiore per dimensioni, ma non per questo meno spettacolare. È così maestoso, infatti, che tantissimi turisti fanno un viaggio anche solo per osservarlo coi propri occhi. Ecco perché non potremo proprio perdercelo. Scopriamo insieme qual è quest’angolo di vero paradiso.

Non è necessario andare in Arizona per vedere uno dei canyon più spettacolari, dista solo 90 minuti da Milano

Per scoprire una delle attrazioni più particolari del nostro Paese, dovremmo raggiungere il borgo di Nesso, in provincia di Como. In questa gola naturale si incontrano due torrenti, il Tuf e il Nosè. Questi corsi d’acqua confluiscono nel Lago di Como, creando una cascata meravigliosa, proprio in corrispondenza dell’Orrido.

Un paesaggio da film

Ci sono diverse angolazioni da cui potremo ammirare l’Orrido di Nesso. C’è chi si ferma a osservarlo dalla strada e chi preferisce farlo raggiungendo il ponte della Civera. Le case che si affacciano sulle acque rendono questo borgo una vera e propria perla del territorio, che merita una nostra visita.

Il visitatore più curioso potrà appassionarsi anche alla storia di questo borgo, in cui l’acqua un tempo era sfruttata da mulini e fabbriche. Questo luogo sarà un vero paradiso anche per gli appassionati di fotografia. Ogni angolo del borgo, infatti, regalerà una vista spettacolare e tutto ricorderà le atmosfere di un quadro.

Il piccolo borgo è arricchito anche da una fitta vegetazione di piante rampicanti, anche fiorite, che rendono il tutto ancora più pittoresco. È un luogo assolutamente da visitare, che ci farà capire la vera potenza della natura.

Ecco perché non è necessario andare in Arizona, perché anche nel Belpaese è possibile vedere un canyon davvero suggestivo.

