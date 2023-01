Ritornare in forma, soprattutto dopo le abbuffate delle feste, è un obiettivo abbastanza comune. Per questo sarebbe consigliato limitare la quantità di dolci e tenere sott’occhio le calorie.

Ancora, per addolcire le pietanze, scopriamo se scegliere miele o zucchero e quale usare per dimagrire

Per la dieta meglio il miele o lo zucchero? Quale fa ingrassare di più e le quantità consigliate

Quanti dolci abbiamo mangiato per le feste? È tempo di fare i conti con la bilancia e scoprire se abbiamo esagerato a tavola. Presi dall’euforia delle vacanze, molti di noi, non avranno pensato alle calorie contenute nei vari dessert serviti. Ma niente paura se abbiamo preso qualche chilo, perché basterà riprendere le buone abitudini alimentari e limitare grassi e carboidrati. Con l’aiuto dell’attività fisica, e grazie ad uno stile di vita sano, ritorneremo in forma. Teniamo sotto controllo i liquidi che assumiamo, come acqua e infusi naturali drenanti e depurativi, utili in questi casi e facili da realizzare in casa. Ma attenzione a dolcificarli troppo con lo zucchero, che oltre ad alzare la glicemia può non essere l’ideale quando seguiamo una dieta ipocalorica. In tanti sostituiscono lo zucchero con il miele per addolcire le bevande, pensando che abbia meno calorie del comune zucchero, ma è davvero così?

Per la dieta meglio il miele o lo zucchero: scopriamo le proprietà di questi ingredienti

Il miele è una sostanza che le api producono dal nettare dei fiori ed ha un elevato potere dolcificante. Quello di melata o di bosco, invece, è ricavato dallo scarto della linfa di cui si nutrono alcuni insetti. Colore e sapore possono variare in base al tipo di nettare e dal metodo di estrazione, lo troviamo in commercio nella forma liquida o cristallizzata. È costituito da una miscela di fruttosio e glucosio, che è variabile, 100 grammi contengono circa 304 calorie, 18 g di acqua, 80 g di carboidrati e zuccheri.

Contiene minerali, tra cui ferro, calcio, sodio, potassio. Ha proprietà antiossidanti, antibatteriche, ricco di vitamine e alleato dell’intestino. Ma essendo abbastanza calorico, chi soffre di diabete o è in sovrappeso dovrebbe controllarne il consumo. Lo zucchero, a differenza del miele, non possiede micronutrienti ed è formato da una molecola di fruttosio e glucosio. Non ha sapore e profumi intensi come il miele ed ha un potere dolcificante inferiore ed è digerito e metabolizzato in maniera differente. Le calorie sono superiori, circa 390 per 100 g, quindi a parità di peso, sarebbe più conveniente utilizzare il miele. Quindi, se ci stiamo chiedendo se per la dieta meglio il miele o lo zucchero, la prima opzione sembrerebbe la più adeguata.

Le dosi giornaliere

Nonostante il miele sia meno calorico, non è detto che si debba escludere completamente lo zucchero dalla propria alimentazione. Anche perché esso è contenuto in diversi prodotti alimentari che utilizziamo in cucina, ad esempio salse, passate di pomodoro, cibi precotti e non solo. In generale, entrambi i dolcificanti dovrebbero essere consumati con attenzione e parsimonia. L’OMS indicherebbe come limite giornaliero di zucchero e miele circa il 10% delle calorie quotidiane consigliate. Se cerchiamo di perdere peso riduciamo di poco il numero e svolgiamo tanta attività fisica.