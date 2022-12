Non stevia o miele per sostituire lo zucchero nei dolci ma 6 incredibili ingredienti poco conosciuti

Non stevia o miele per sostituire lo zucchero-proiezionidiborsa.it

Scopriamo quali sono gli straordinari ingredienti ideali per sostituire lo zucchero raffinato e di canna per addolcire torte e tisane al posto della stevia.

A breve comincerà la saga delle cene e pranzi tra amici e parenti e le tavole saranno imbandite con ogni tipo di bontà. Un periodo dell’anno davvero strepitoso per i golosi e gli amanti dell’arte culinaria, che assaggeranno tutto con estremo interesse. Ma, ahimè, nonostante i pasti in compagnia siano più gradevoli, bisogna sempre fare attenzione alle quantità di zucchero che ingeriamo.

Non sempre controlliamo quanti cucchiaini di zucchero versiamo o troviamo in infusi, torte e creme fatte in casa. Se eccediamo, le conseguenze non tarderanno ad arrivare e i depositi di grasso potrebbero aumentare il rischio di malattie legate al cuore o diabete.

Alcune dolci alternative poco caloriche e non stevia o miele per sostituire lo zucchero

Quando realizziamo ricette dolci in casa, potremmo usare altri ingredienti al posto dello zucchero raffinato o di canna, che contengono quasi 400 calorie per 100 g e un indice glicemico di circa 65. Molti, ad esempio, usano il miele millefiori per zuccherare le bevande calde o nell’impasto delle torte. A dire la verità, in termini di calorie, non è propriamente light, anche se più naturale. E potrebbe incidere sulla preparazione dei dolci che prevedono lievitazione.

La stevia è un dolcificante naturale estratto dalle foglie dell’omonima pianta e, invece, ha pochissime calorie, ma potrebbe avere effetti lassativi. Ha un indice glicemico pari a zero e pochi carboidrati, l’eritritolo, dal sapore molto simile al classico zucchero. È un “polialcol”, contenuto in natura nei cibi fermentati, e in commercio possiamo trovarlo in polvere. Ideale per chi è a dieta, chi soffre di diabete e non vuole rinunciare al gusto dolce senza interferire sui livelli di glicemia. È un polialcol anche il sorbitolo, ma ha un potere dolcificante superiore e indice glicemico molto basso.

Addolcire bevande e dessert

È ideale per chi segue una dieta vegana lo sciroppo di riso, privo di fruttosio e glutine. Si ottiene con l’amido del cereale. Potremmo aggiungerlo all’interno di tisane, crêpes, pancake e creme al cucchiaio, sostituendo 100 g di zucchero con 130 g di sciroppo. Ha origine dalla germinazione di cereali il malto, che troviamo in polvere o in sciroppo e nella maggior parte dei casi contiene l’orzo. Aggiungiamolo negli impasti delle torte e crostate in polvere per ottenere la stessa resa e favorire la lievitazione. Bisogna usarne il 50% in più rispetto allo zucchero semolato per realizzare biscotti, creme e gelati perfetti.

Non stevia o miele per sostituire lo zucchero ma potremmo optare per i datteri, dal sapore dolce. Possiamo ottenere una sorta di sciroppo lasciandoli in ammollo e poi schiacciandoli, realizzando una purea o essiccandoli. E i nostri dolci saranno eccezionali. Infine, tra i possibili frutti, oltre la mela, potrebbe essere un valido sostituto la banana matura ridotta in poltiglia, dal gusto zuccherino. È nutriente, poco calorica e in parte può sostituire i grassi nelle torte, in più è un ottimo modo di recuperare quelle macchiate e morbide che scartiamo.