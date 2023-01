Dopo le vacanze di Natale e le grandi abbuffate il nostro organismo ha bisogno di depurarsi con alimenti nutrienti e leggeri.

Per favorire il benessere dell’intestino scoriamo quali sono i 2 incredibili ortaggi gustosi, ricchi di potassio e fosforo e dalle proprietà antiossidanti.

Ecco 2 straordinari ortaggi di stagione utili per depurare l’intestino e fonte di antiossidanti

Un proverbio popolare antico dice che la Befana porta via tutte le feste e non solo dal punto di vista religioso. È ora di togliere addobbi e decori natalizi che abbiamo sparso con attenzione per casa e di conservare tovaglie e asciugamani a tema. Bisogna fare i conti, adesso, con il nostro organismo che probabilmente sarà un po’ scombussolato a causa delle abbuffate di questi giorni. Tra dolcetti e ricche pietanze elaborate, e un’alimentazione disordinata, sarebbe il caso di mettere in tavola qualcosa di più leggero e salutare. Per eliminare i possibili chili presi, ma anche per ripulire il corpo dalle tossine e ritrovare il benessere generale, cerchiamo quindi mangiare in modo sano.

Ecco 2 straordinari ortaggi di stagione ricchi di vitamine e minerali

È importante idratare a dovere l’organismo assumendo adeguate quantità d’acqua, integrando tisane e infusi naturali che potrebbero aiutare a digerire. Prendiamo una piccola pausa da dolci e bibite gassate, per smaltire al meglio gli zuccheri accumulati in eccesso. Sfruttiamo gli alimenti freschi, di questo periodo, per assicurare un corretto funzionamento degli organi, compreso l’intestino. Potremmo utilizzare in cucina gli agrumi, ricchi di vitamine, finocchi e verdure crucifere, tipiche della stagione invernale.

Scegliamo i prodotti che contengono fibre, fondamentali per riequilibrare la flora batterica, sono sazianti, e migliorerebbero la funzionalità intestinale. Una possibile alternativa sarebbe cucinare il topinambur, una radice che ricorda il gusto del fungo, carciofo e consistenza della patata. Rispetto a quest’ultima ha quantità inferiori di amido e più fibre, contiene vitamine A, C, E, selenio, potassio, fosforo, beta carotene. Grazie a questi nutrienti avrebbe proprietà antiossidanti, favorirebbe il benessere intestinale, diminuendo l’assorbimento di zuccheri e grassi. Non di meno anche il carciofo potrebbe essere un ottimo alimento da aggiungere al menù settimanale. Ha tantissime fibre, circa 5,4 g ogni 100 g, alleate dell’intestino, vitamine tra cui C, K e B9 e minerali, come potassio, ferro e rame utili per la salute cardiovascolare, delle ossa e del cervello.

Semplici ricette con anche il topinambur

Quindi, ecco 2 straordinari ortaggi di stagione da usare in cucina per preparare piatti squisiti. Per quanto riguarda i carciofi esistono svariate ricette, anche piuttosto facili e veloci. Se desideriamo cucinare un primo piatto potremmo usarli per ottenere un cremoso risotto ai carciofi profumo di menta, o un condimento per la pasta integrale con aggiunta di scalogno. Se non vogliamo perdere tempo ai fornelli l’insalata con arance e carciofi crudi o sbollentati è perfetta come secondo. Il topinambur si presta benissimo per preparare gustose zuppe, minestre e vellutate, per realizzare polpette di verdure o semplicemente gratinato al forno.