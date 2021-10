Chi di noi non ama rilassarsi con un buon libro prima di andare a letto? Se oltre ad essere interessante, il libro è anche bello da vedere, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria opera d’arte. È per questo che i graphic novel stanno diventando sempre più popolari. Si tratta sostanzialmente di storie a fumetti, ma pensate per un pubblico adulto, con tavole di alta qualità artistica.

Alcuni libri nascono come graphic novels, altri vengono invece ‘convertiti’ in seguito. È quel che è successo a uno dei maggiori bestsellers degli ultimi anni. I primi volumi della graphic novel sono già stati pubblicati, e presto ne arriveranno altri. Vediamo di che cosa si tratta.

Questo bestseller che ha incantato milioni di lettori diventa un graphic novel da leggere tutto d’un fiato

Ma di quale opera stiamo parlando? È uno dei più grandi bestsellers degli ultimi anni, in tutto il Mondo e anche in Italia. Stiamo parlando del saggio ‘Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità’, dello storico israeliano Yuval Noah Harari. Il libro è stato pubblicato nel 2011, e tradotto in italiano nel 2014.

Si tratta di un affascinante viaggio nella storia della specie umana, non soltanto dal punto di vista biologico, ma anche sociale, politico, economico e persino filosofico. Il libro ha venduto circa 15 milioni di copie in tutto il mondo ed è subito diventato un classico della divulgazione.

‘Sapiens’ diventa un graphic novel

Ora potremo goderci questo appassionante viaggio nella storia dell’umanità anche dal punto di vista visivo. ‘Sapiens’, infatti, è stato trasformato in un graphic novel. Il primo volume è uscito nel 2020, e il secondo è previsto per ottobre 2021. Le illustrazioni sono state affidate all’artista francese Daniel Casanave.

Il primo volume della serie si intitola ‘La nascita dell’umanità’, ed esplora la preistoria della nostra specie.

Se ci è piaciuto Sapiens, divoreremo certamente il seguito, che si intitola ‘Homo deus. Breve storia del futuro’. Un libro che fa profonde analisi filosofiche ma che non risulta mai pesante o noioso.

