Stop ai furti durante feste e vacanze natalizie, ecco gli accorgimenti per proteggere casa dai ladri

Nel periodo festivo di Natale si è spesso fuori casa. È un dato di fatto noto a tutti, purtroppo anche ai rapinatori che potrebbero approfittarne. Per evitare furti e intrusioni vediamo tutte le accortezze che possiamo adottare per mettere al sicuro la nostra abitazione.

Una necessità sentita è difendere la proprietà e gli oggetti che contiene. Il timore di intrusioni di rapinatori sicuramente può diventare un incubo ricorrente quando si è fuori casa e che potrebbe rovinare perfino le feste natalizie. D’altronde se si verificasse si vedrebbero violati i propri spazi con danni alla casa e perdita di oggetti di valore.

Importante quindi prendere alcuni accorgimenti per scongiurare questi rischi. Prima di tutto evitiamo di diffondere notizie e aggiornamenti circa le nostre abitudini e intenzioni. Far sapere sui social che siamo in vacanza, ad esempio in una fiabesca città europea, certo non è una buona idea. Non lo è neanche mostrare le nostre tavolate in case altrui, né pubblicare foto di oggetti costosi posseduti. Allo stesso tempo sarebbe consigliabile anche non mettere in bella vista nell’ immondizia imballi di elettrodomestici di un certo valore.

Circa tutti questi argomenti ci vorrà attenzione anche quando se ne parla in pubblico. Dunque la discrezione è la prima regola.

Stop ai furti durante feste e vacanze natalizie rendendo casa sicura

Quando si va via da casa per parecchi giorni diamo le chiavi a una persona fidata e chiediamogli di svuotare la cassetta della posta. Domandiamogli anche di passare a dare un’occhiata dentro di tanto in tanto e a orari diversi. In questo modo, l’abitazione non apparirà abbandonata a se stessa e depredabile.

Per rendere l’abitazione un difficile obiettivo sarà utile anche qualche intervento strutturale, ci ripagherà a lungo termine con la maggiore sicurezza dell’edificio.

Bisognerà prestare attenzione ai vari accessi di casa e renderli antintrusione. La prima soluzione è ovviamente avere un portone blindato o acquistare un barra antintrusione. Questa può aggiungere ulteriori serrature che bloccano la porta. Inoltre va ad ancorarsi al pavimento o alla parete così da impedire di scardinare o sfondare la porta.

Esistono sbarre di sicurezza anche per gli infissi di balcone e finestre. Inoltre si possono installare dei vetri antisfondamento nonché delle inferriate.

Difendersi dai ladri e scoraggiarli

L’installazione di videocamere collegate al nostro smartphone è utile per accertarsi che sia tutto tranquillo e potrebbe anche dissuadere il ladro. Naturalmente un buon antifurto è una buona soluzione, allarmerà il vicinato col suo suono. Poi potrebbe anche allertare i numeri di telefono indicativi.

Sarà bene collegarvi anche dei sensori di movimento nelle zone interne ed esterne di passaggio e di accesso. Appena percepiranno qualcuno faranno scattare l’allarme. Le lampadine con sensori di movimento anche potrebbero darci una mano nel proteggere la casa. Infatti alla presenza di un ladro che sta tentando uno scasso potrebbero illuminarlo e farlo notare. Inoltre gli stessi vicini potranno vedere le luci e accertarsi della nostra presenza.

Infine, da sottolineare l’esistenza di luci automatiche. Si potranno impostare col timer o autoimpostarsi sulle nostre abitudini. La loro accensione all’interno simulerà la nostra presenza anche quando siamo assenti.

Ecco quindi come dire stop ai furti durante feste e vacanze natalizie nonché nel resto dell’anno.

Ovviamente se non vogliamo che ci derubino, prestiamo attenzione anche alle nuove truffe.