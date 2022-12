Non sarà il solito profumo ad avere successo col fidanzato complicato che ha tutto, ma questi regali

L’avvicinarsi del Natale porta a una corsa forsennata alla ricerca del regalo perfetto. Con un presente si aspira a suscitare un certo entusiasmo e nel caso di un uomo difficile può sembrare una missione impossibile. Fortunatamente vengono in nostro aiuto delle idee che ci faranno fare un figurone anche senza spendere molto.

Fare un regalo a un uomo non è facile, perché sembra vi sia meno scelta rispetto alle donne. La situazione si complica poi quando si parla di una persona che bene o male ha tutto. In questo caso dovremmo valutare oggetti particolari e ben graditi dalla maggior parte del genere maschile.

Una vasta gamma di scelte la possiamo trovare nella tecnologia, che offre sempre tanti nuovi spunti interessanti.

Non sarà il solito profumo ad avere successo col fidanzato, ecco cosa regalare

Prima proposta è una cassa Bluetooth da collegare al telefono, alla tv o al pc. Risulta molto comoda per sentire la musica o guardare un film a tutto volume. Ne esistono di diversi generi e prezzi. Infatti si va da quelli portatili a partire da cifre attorno ai 20 euro fino a veri e propri impianti dal costo di qualche centinaia di euro. Molto in voga anche i pratici assistenti elettronici personali come Alexa e Google Assistant. Con questi si potranno comandare vocalmente i vari dispositivi elettronici in casa. A seconda delle versioni il prezzo di ambedue varia, si troverebbero a partire già tra i 20 e i 50 euro circa. Sono particolarmente adatti a quanti dispongono di tanti dispositivi perché potrebbero semplificargli la vita.

Un cult degli anni ‘70 e oggi di nuovo alla riscossa è la macchina fotografica istantanea. Immortalare l’attimo e stamparlo in diretta si rivela una vera chicca. Oltre alle storiche Polaroid, ne troviamo diversi modelli Kodak e Fujifilm. Orientativamente si va da cifre inferiori ai 100 euro a quelle che superano i 200 euro. Perfetta anche nel caso decidessimo di regalargli una crociera per conservarne il ricordo. Se dovesse avere un cane sarebbe carino fargli un pensiero, così da dimostrare quanto conti per noi tutto ciò che conta per lui.

Doni che conquistano

Certo non sarà il solito profumo ad avere successo col fidanzato ma oggetti che lo entusiasmano davvero. Doni classici ma sempre amati dall’universo maschile sono le console per videogiochi. In tale campo dominano i marchi Xbox e Play Station. Della prima l’ultimo modello è la Xbox X, della seconda la PlayStation 5. La prima costa all’incirca 499 euro, la seconda si aggira attorno ai 700/800 euro.

Qualora il fidanzato già avesse o l’una o l’altra, potremmo regalargli un abbonamento. Esiste infatti Xbox Game Pass Ultimate a 12,99€ al mese con numerosi titoli gratuiti per giocare. Include anche Xbox Live Gold che consente la modalità multiplayer online. Per Ps5 esiste il servizio PlayStation Plus nelle versioni essential, extra e premium rispettivamente a 59,99 euro, 99,99 euro e 119,99 euro annuali. Ognuno offre la possibilità di giocare online e titoli gratuiti, in maggior numero nelle fasce più alte ai quali si aggiungono altri vantaggi.

Un’idea brillante potrebbe essere un proiettore da collegare alla console, gli regalerà un’esperienza di gioco da brividi. Ha una fascia di prezzo davvero vasta. Con queste proposte indubbiamente faremo breccia nel cuore della nostra metà e gli mostreremo una certa complicità sui suoi interessi.