Sogefi una società principalmente impegnata nella produzione di componenti per autoveicoli. È inevitabile, quindi, che abbia sofferto la crisi del settore. In particolare, ha sofferto più della sua controllante CIR che ha un business diversificato e non focalizzato solo sull’automotive. Non deve sorprendere, quindi, che da inizio anno Sogefi abbia avuto tra le peggiori performance del settore di riferimento con un ribasso di oltre il 30%.Tuttavia, per il titolo Sogefi la strada al ribasso potrebbe presto trovare un ostacolo importante.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno dirigendo verso il II obiettivo di prezzo in area 0,75 euro. Su questo livello, quindi, potrebbero trovare un validissimo supporto da cui organizzare la ripartenza al rialzo. Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,75 euro, allora, le quotazioni potrebbero dirigersi verso la massima estensione ribassista in area 0,595 euro.

Allo stato attuale un probabile segnale d’inversione rialzista potrebbe concretizzarsi con una chiusura settimanale superiore a 0,85 euro. Tuttavia, prima di prendere qualunque posizione al rialzo è meglio attendere il test dei supporti e un chiaro segnale d’inversione.

La valutazione del titolo Sogefi

Dal punto di vista dei multipli di mercato lo scenario più favorito è quello rialzista. La società, infatti, è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di mercato. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo/utili la sottovalutazione è di circa il 70% rispetto alla media del settore europeo. Livello che è confermato dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di circa il 60%.

Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,28 volte il suo fatturato. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

A questo si aggiunga, come riportato sulle riviste specializzate, il fatto che la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida e superiore a quella dei suoi competitors. Se, infatti, si va a considerare il Fair PE (che tiene conto degli scenari futuri sul titolo) si scopre che la sottovalutazione di Sogefi è di circa il 75%.

Per gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

Per il titolo Sogefi la strada al ribasso potrebbe presto trovare un ostacolo importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 5 luglio a quota 0,793 euro, in ribasso del 5,03% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Questo è il livello sotto il quale una chiusura settimanale di CIR potrebbe fare accelerare il titolo al ribasso