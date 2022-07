In natura esistono pochissimi alimenti in grado di abbinare un gusto inconfondibile con straordinari valori nutrizionali. Uno di questi è sicuramente il pesce. I pesci che popolano il nostro Mar Mediterraneo sono probabilmente i migliori al Mondo e portarli in tavola è sempre una gioia. A maggior ragione quando si parla di orata, uno dei pesci più amati e dalle migliori proprietà per la salute. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo un nuovo modo per cucinarla. Quindi basta con l’orata al forno o in crosta. Proviamo ad aggiungere i 3 ingredienti che stiamo per scoprire e in appena 20 minuti sforneremo un capolavoro degno di uno chef.

L’orata alle mandorle e semi è la ricetta che svolterà l’estate

Inserire il pesce nella dieta è sempre un buon affare. A confermarlo è la scienza che ha appena scoperto che alcuni tipi di pesce potrebbero avere ottimi effetti preventivi su alcune gravi malattie. E l’orata in particolare è un alimento straordinario con il suo carico di omega 3, vitamine e minerali preziosi come calcio e fosforo.

Se vogliamo esaltarne al massimo il sapore dobbiamo provare a cucinarla con mandorle, semi di lino e semi di girasole.

Per 2 porzioni della nostra orata avremo bisogno di:

3 etti di orata fresca;

30 grammi di mandorle con la buccia;

1 cucchiaio di semi di lino;

1 cucchiaio di semi di girasole;

sale (facoltativo).

Basta con l’orata al forno o in crosta, ecco come cucinarla in 20 minuti e trasformarla con soli 3 ingredienti in un capolavoro

Il bello della nostra ricetta è che non solo ha un gusto sfiziosissimo. Un altro punto decisamente a favore è che ci occuperà soltanto 20 minuti di tempo.

Laviamo bene il pesce, puliamolo e togliamo le lische. Una volta completata l’operazione tagliamolo a filetti.

Tritiamo le mandorle con un mixer e iniziamo a mischiarle con gli altri semi per creare la panatura. Assaggiamo e se ne sentiamo il bisogno aggiungiamo un pizzico di sale.

Piazziamo i filetti in una teglia coperta con un foglio di carta forno. Sopra i filetti spolveriamo la panatura e poi copriamo il tutto con un foglio di carta stagnola.

Non ci resta che preriscaldare il forno a 180 gradi e mettere a cuocere l’orata. In 10 minuti saremo pronti per portarla in tavola.

