Dopo che anni le azioni Interpump Group hanno fatto meglio della media del settore di riferimento, l’ultimo anno non ha mantenuto le aspettative. Il titolo, infatti, non solo ha fatto peggio della media del settore di riferimento, ma si colloca in fondo alla classifica dei migliori. Una classifica dominata dalle azioni GEL con un rialzo del 66%.

Dopo che dai massimi storici segnati a inizio novembre 2021 le quotazioni avevano perso il 50% circa, Abbiamo assistito nel corso delle ultime settimane a un tentativo di ripresa che, però, potrebbe essere già al capolinea. Bisogna capire, quindi, se per il titolo Interpump Group siamo in presenza del classico rimbalzo del gatto morto o pronti per un’accelerazione rialzista?

In quest’ottica i livelli chiave da monitorare sono 35,57 euro e 38,87 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 38,87 potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo i cui obiettivi al momento non si possono ancora calcolare. Qualora, invece, si dovesse invertire al ribasso gli obiettivi sono quelli riportati in figura. In particolare, l’obiettivo più probabile passa per area 30 euro.

La valutazione di Interpump Group

Dal punto di vista dei fondamentali Interpump è messa molto bene. La società, infatti, gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Le previsioni di fatturato di questa, poi, sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

C’è una conseguenza del ribasso, cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, che non va trascurata. Se in passato abbiamo sempre evidenziato come il titolo Interpump Group fosse sopravvalutato in termini di multipli di mercati, adesso lo scenario è cambiato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato in termini dei multipli di mercato.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono Interpump il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio, che esprima una sottovalutazione del 40% circa rispetto attuali quotazioni.

Per il titolo Interpump Group siamo in presenza del classico rimbalzo del gatto morto o pronti per un’accelerazione rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 4 luglio a quota 36,62 euro, in rialzo dello 0,55%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Wall Street è a un punto nodale: si sale oppure si va verso il baratro?