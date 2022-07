In queste settimane moltissimi italiani sono desiderosi di viaggiare, ma non hanno ancora le ferie dal lavoro. Moltissimi dovranno attendere fino ad agosto per poter partire e raggiungere le destinazioni prescelte. La buona notizia è che molti di noi vivono vicinissimi a delle località suggestive da visitare in giornata, partendo dalle principali città.

Oggi vogliamo soffermarci su una località della Liguria, famosa per il lusso, ma anche splendida da visitare in maniera avventurosa. Potremo fare diverse passeggiate lontane dal caldo e dall’umidità. Ecco perché nessuno lo avrebbe mai detto ma possiamo visitare Portofino da un altro punto di vista, camminando vicino al mare.

Un parco naturale suggestivo e selvaggio

Chi ama la Liguria sa bene che questa regione possiede paesaggi in cui l’opera dell’uomo si sposa con quella della natura. Regione stretta e lunga, possiede scogliere e grotte, un mare profondo e ricco di vita. Chi vorrebbe conoscerla meglio, spesso, ha delle remore per il fatto che sia così turistica e cara. In realtà, basta conoscere i giusti trucchi per visitarla senza spendere troppo e ci innamoreremo di questo angolo d’Italia, che cela bellezze nascoste.

Se vogliamo conoscere le località della celebre Portofino o il suggestivo santuario di San Fruttuoso, possiamo seguire una camminata che ci farà scoprire scorci unici e tratti di strada poco battuti. Conosceremo il Parco naturale di Portofino dall’interno e ci innamoreremo di una natura mediterranea colorata e ricchissima.

Nessuno lo avrebbe mai detto ma possiamo visitare Portofino e San Fruttuoso senza prendere traghetti e risparmiando

Normalmente si raggiunge San Fruttuoso in traghetto. Se vogliamo fare un’avventura e risparmiare i soldi del traghetto possiamo percorrere il sentiero costiero che la collega a Portofino.

Il percorso è ben segnalato e di lieve difficoltà escursionistica. È pulito e attrezzato con catene nelle parti più difficili. Si parte dal centro di Portofino e si seguono le indicazioni. Si passerà per un sentiero costiero, che dura poco più di un’ora e mezza. Il sentiero è pianeggiante e tocca spiagge spettacolari come la Cala degli Inglesi. Passeremo nel bosco e in campagna e raggiungeremo la splendida abbazia medievale. Qui potremo visitarla e scattare alcune foto memorabili. Con una semplice camminata, durante la quale non incontreremo molte persone, avremo modo di conoscere questa parte d’Italia, rimanendo lontano dalla folla e dai turisti.

