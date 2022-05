Sono ormai mesi che il titolo DigiTouch si sta muovendo in un ampio trading range individuato dai livelli 1,679 euro e 1,92 euro. A distanza di mesi, quindi, ci ritroviamo ancora una volta a chiederci Quando partirà e dove potrebbe portare la fase laterale in corso sul titolo Digitouch?

A guardare il grafico, per il titolo DigiTouch presto i nodi potrebbero venire al pettine. Le quotazioni, infatti, sono molto vicine alla parte superiore del trading range. A questo punto ci sono due sole possibilità di fronte al titolo.

Prima possibilità, la resistenza in area 1,92 euro viene rotta. In questo caso il titolo potrebbe partire per una fase rialzista diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 2,31 euro. La massima estensione del rialzo in corso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,70 euro.

Il secondo scenario, invece, è quello che vede, ancora una volta, la resistenza reggere alle pressioni rialziste. In questo caso un ritorno in area 1,679 euro sarebbe molto probabile. In questo caso il futuro di DigiTouch dipenderebbe da quanto accadrà in prossimità di questo livello. La sua tenuta, infatti, prolungherebbe il movimento laterale in corso ormai da mesi. In caso contrario, invece, ci potrebbe essere un veloce ribasso fino in area 1,52 euro. Sotto questo livello, poi, il titolo potrebbe portarsi in area 1,15.

Considerazioni titolo DigiTouch

Negli ultimi 5 anni il titolo Digitouch ha sempre dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Anche se non con performance eccezionali, infatti, ha sempre fatto meglio della media del suo settore di riferimento. Ad esempio, nell’ultimo anno ha guadagnato il 42,6% a fronte di un settore di riferimento che, mediamente, ha avuto un rendimento del -40%. Analogamente, se si estende l’orizzonte temporale a 5 anni scopriamo che la performance di Digitouch è stata del 30% a fronte di un rendimento medio dei competitors del -58,2%.

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.59 volte il suo fatturato. Inoltre, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano di Digitouch.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 41,3%.

Per il titolo DigiTouch presto i nodi potrebbero venire al pettine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 2 maggio a quota 1,84 euro, in ribasso dell’1,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

