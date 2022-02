Negli ultimi 5 anni il titolo Digitouch ha sempre dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Anche se non con performance eccezionali, infatti, ha sempre fatto meglio della media del suo settore di riferimento. Ad esempio, nell’ultimo anno ha guadagnato il 36% a fronte di un settore di riferimento che, mediamente, ha avuto un rendimento del -16%. Analogamente, se si estende l’orizzonte temporale a 5 anni scopriamo che la performance di Digitouch è state del 35% a fronte di una rendimento medio dei competitors del -47%.

A guardare il grafico, poi, si scopre che tutta questa performance è stata costruita dal titolo a partire da novembre 2020. Da quei minimi, infatti, le azioni Digitouch hanno guadagnato circa il 100%. Questo rialzo, però, è stato caratterizzato da lunghe fasi laterali come quella di cui parlavamo in un precedente report e come quella attualmente in corso. Al fine di sfruttare al meglio queste lunghe pause è di fondamentale importanza capire quando partirà e dove potrebbe portare la fase laterale in corso sul titolo Digitouch,

Allo stato attuale da ormai oltre 4 mesi le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 1,725 euro e 1,91 euro. Solo la rottura in chiusura settimanale di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 2,2 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, passa per area 2,68 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso la rottura del supporto potrebbe spingere le quotazioni velocemente verso area 1,43 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, sancirebbe la svolta ribassista.

Attenzione, quindi, ai due livelli indicati in precedenza.

Per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 23,3%.

Quando partirà e dove potrebbe portare la fase laterale in corso sul titolo Digitouch? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a quota 1,865 euro in ribasso dello 0,80% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale