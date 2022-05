Inizia un nuove mese borsistico e le date di setup più importanti scadranno fra 11 e 13 e poi il 24 maggio. Giorno 20 invece, scadrà un setup annuale.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà in queste date. Giornata odierna che ha aperto in forte ribasso, per poi lasciare spazio a delle ricoperture. Siamo su punti di prezzo spartiacque, e dai livelli attuali o si riparte al rialzo oppure nei prossimi giorni si assisterà a un forte sell off dei mercati.

Alle ore 15:58 della giornata di contrattazione del giorno 2 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.998

Eurostoxx Future

3.691

Ftse Mib Future

23.605

S&P 500 Index

4.1397,62.

Il ribasso potrebbe continuare ancora per 2 mesi almeno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 29 aprile.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione atteso è il seguente:

massimo lunedì e minimo venerdì. Il movimento odierno è stato davvero particolare e nelle serie storiche ha portato spesso a modifiche dello scenario in direzione rialzista. Fra domani e mercoledì avremo conferme o smentite in merito.

Dai livelli attuali o si riparte al rialzo oppure nei prossimi giorni si assisterà a un forte sell off dei mercati

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.895. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.617.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.675. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.883.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.525. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Short su S&P 500 dall’apertura del 2 maggio. Flat su tutti gli altri indici analizzati, tranne che si verificheranno chiusure odierne sotto i livelli indicati.

Quale movimento attendere per la giornata di martedì?

Si è giunti su livelli e supporti decisivi e l’indecisione regna sovrana. Dai livelli attuali o si riparte al rialzo oppure nei prossimi giorni si assisterà a un forte sell off dei mercati.

La parola quindi agli eventi.

