Questi primi sei mesi del 2023 verranno ricordati a lungo dagli azionisti Diasorin per la pessima performance del titolo. Da inizio anno, infatti, le azioni stanno perdendo oltre il 25%. Adesso ci si chiede, ma questo calvario è finito? Per il peggiore titolo azionario del Ftse Mib da inizio anno la svolta è vicina? La risposta all’analisi grafica.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Il maggiore punto di forza di Diasorin è il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Le buone notizie, però, si fermano qui.

Secondo gli analisti, infatti, il gruppo è uno di quelli con le più deboli prospettive di crescita. La crescita prevista attualmente dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 30,41 e 24,95 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, poi, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Anche sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Sempre nello stesso periodo, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Non deve sorprendere, quindi, che l’opinione media del consensus degli analisti che seguono Diasorin è peggiorata negli ultimi dodici mesi.

Allo stato attuale, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 15% circa. I prezzi obiettivo degli analisti, però, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Per il peggiore titolo azionario del Ftse Mib da inizio anno la svolta è vicina? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 97,08 €, in ribasso dello 0,02% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un periodo di pausa del ribasso, le quotazioni potrebbero nuovamente accelerare. Il titolo, infatti, ha rotto il supporto in area 97,60 € aprendo le porte a un’accelerazione ribassista verso il supporto in aera 90,89 €. La mancata tenuta di questo importante punto di inversione potrebbe favorire lo sviluppo del ribasso secondo lo scenario illustrato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero dare nuovo slancio alla loro corso nel caso di un deciso superamento di area 100 €.

