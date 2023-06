Chi è, quanto guadagna, vero nome, che occhiali usa e quanti ristoranti ha Salt Bae: come è nato il gesto del sale

Tra lusso sfrenato e trovate pubblicitarie, il cuoco più eccentrico del Mondo continua a far parlare. Tanti segreti e gesti inconsulti, come cercare di rubare la coppa durante la premiazione agli ultimi mondiali di calcio. Ecco le notizie più interessanti.

Il vero nome di Salt Bae sarebbe Nusret Gokce, figlio della Turchia orientale, è imprenditore e ristoratore. Apre il suo primo ristorante a Istanbul nel 2014 e avvia una catena di steak house extralusso che saranno frequentate dai vip di tutti i Paesi. A Dubai inaugura il secondo ristorante e arriva alla fine a collezionarne 22 tra Londra, Las Vegas, New York, Grecia, Miani e Los Angeles.

Da quanto si sa il suo patrimonio sarebbe di 50 milioni di dollari ma ottenuti in poco tempo. Il suo record è di 7 milioni di sterline in 3 mesi ottenuti con la steak house di Londra. Mangiare in un suo ristorante costerebbe 800 euro, così è per esempio in quello presente a Milano. Un carré di carne costa 250 euro, un hamburger nel locale di Piazza San Babila costa 40 euro. La sua organizzazione lavorativa si avvarrebbe di oltre 1.000 dipendenti non sempre contenti per il trattamento. Recentemente Salt Bae sarebbe stato citato in giudizio per aver pagato gli stipendi con le spese di servizio, cosa non permessa dal fisco americano. In quell’occasione si è scoperto che i dipendenti dei suoi ristoranti guadagnerebbero dai 23 dollari ai 53 dollari ora, molto al di sopra del salario minimo.

Acronimo indicativo

Chi è, quanto guadagna, vero nome, non sono le sole cose che i fan vogliono sapere. Il suo look attira l’attenzione. Sal Bae è famoso anche per questo. Elegante ma in maniera personalizzata e ricercata indossa sempre gli occhiali da sole. Il modello che lo ha reso celebre nelle copertine delle riviste più vendute è il RayBan RB3447 stile Round. Si tratta di una linea vintage che andava molto di moda negli anni Sessanta e che ora è stata rivisitata appositamente per lui. Stile hippie, montatura in metallo e lenti rotonde in cristallo, gli occhiali sono assolutamente inconfondibili.

Cresciuto in una famiglia povera, Bae, che sarebbe l’acronimo di before anything else, spenderebbe tanto sia per i suoi outfit che per gli accessori, avrebbe diverse case ricche di oggetti preziosi e auto di lusso. Non si fa mancare niente, nemmeno il fisico palestrato frutto di tanto allenamento. Sembra voler recuperare il tempo perso, questo cuoco sempre sopra le righe. Sui social le sue performance fanno milioni di visualizzazioni e le persone famose corrono per prenotare e per vedere da vicino il gesto del sale.

Chi è, quanto guadagna, vero nome e amicizie sempre di alto livello

Che cos’è il gesto del sale e cosa significherebbe? Il gesto tanto famoso e imitato soprattutto sui social consisterebbe nel far cadere i granelli sulla carne dall’alto in modo che sbattano sul gomito prima di atterrare sul piatto. Il gesto sarebbe stato rubato ai toreri spagnoli e ai ballerini di flamenco. Una via di mezzo per dimostrare come la sinuosità debba essere una componente fondamentale non solo nella cucina ma anche nella presentazione del piatto al tavolo.

I movimenti spagnoleggianti accompagnano il cuoco quando serve personalmente le sue creazioni nel tentativo di essere suadente, erotico e fiero. Proprio come toreri e ballerini, anche il cuoco turco infilza il povero animale cotto e lo sala per la felicità del palato di chi mangerà. Forse un’esperienza da non perdere, forse no, difficile dirlo, intanto milioni di persone sono interessate ai suoi show e le sue amicizie sono sempre più importanti. Fra le ultime anche il vegetariano Leonardo di Caprio.