Oltre al solito risotto al radicchio potresti provare anche queste 2 idee super buone

Ti avanza del radicchio e non sai cosa farci? Prova queste due ricette veloci e semplici da fare.

Ci sono tante verdure che in cucina si possono utilizzare per far venir fuori una marea di ricette davvero gustose. Questo è proprio il caso del radicchio. A non molte persone piace, in quanto presenta un sapore molto amaro. Però c’è da dire che ha molte proprietà benefiche per la salute. E questo è un motivo molto valido per consumare radicchio. Passiamo però subito ad alcune ricette che possiamo preparare.

Tartine al radicchio

Potremmo partire con un’idea antipasto molto deliziosa. Gli ingredienti che ci servono sono:

1 baguette;

300 g di formaggio caprino;

50 g di radicchio;

1 zucchina;

olio EVO, erba cipollina e sale.

Un passaggio importante, prima di qualsiasi ricetta, è la pulizia del radicchio.

Come pulire questa verdura

Si va prima ad eliminare la base del radicchio. Successivamente si eliminano le foglie più esterne, se rovinate. Trasferiamo sotto acqua corrente il resto delle foglie e le laviamo. Dopodiché, prima di metterci all’opera, lasciamo asciugare le foglie del radicchio.

Oltre al solito risotto al radicchio potresti provare due piatti unici

Una volta che le nostre foglie saranno asciutte, possiamo procedere con la ricetta. Andiamo a tagliare a rondelle piccole il pane. In questo caso usiamo un coltello seghettato. Successivamente le mettiamo in una padellina, con un filo d’olio, in modo che si rosoli. Lasciamo cucinare per circa 2 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare la crema.

Crema viola

Prendiamo il formaggio caprino e lo schiacciamo all’interno di una ciotola. Tritiamo finemente il radicchio e lo aggiungiamo al formaggio. Mescoliamo fino ad avere un composto omogeneo. Adesso tritiamo anche la zucchina e la inseriamo nella crema. Adesso non ci resta che comporre le tartine. Prendiamo una sac à poche e versiamo un po’ di crema sul pane. Una spolverata, se si vuole, di erba cipollina e sono pronte per essere servite.

Polpette di radicchio

Anche questa è una ricetta molto semplice. Ci serviranno:

300 g di radicchio;

1 uovo;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

125 g di ricotta;

50 g di pane grattugiato;

sale, pepe e olio per friggere.

Per la panatura servirà 1 uovo e altro pane grattugiato. Cuciniamo il radicchio in padella con un po’ di olio. Se si vuole si può anche aggiungere aglio o cipolla. Quando sarà pronto, lo tagliamo in maniera sottile. In una terrina andiamo ad aggiungere l’uovo, il formaggio, il pane e i 125 g di ricotta. Mescoliamo e aggiungiamo anche il radicchio e il pane grattugiato. Aggiustiamo di sale e pepe. Ciò che bisognerà ora fare è dare forma alle nostre polpette. Una volta completato questo passaggio, le passiamo nell’uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato. In una padella con olio caldo le mettiamo a cucinare. Dovranno cuocere per circa 5 minuti fino a quando la panatura sarà croccante e dorata.

Queste polpette possono essere un secondo davvero delizioso. Si possono cuocere anche al forno per una versione più light. Oltre al solito risotto al radicchio queste ricette sono un’ottima alternativa.