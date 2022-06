Marilyn prima di andare a dormire indossava solo due gocce di profumo. C’è chi invece non esce mai senza mascara e, parlando più in generale, senza make up. Gli utilizzi del trucco sono infiniti come anche i prodotti che si possono usare.

Sulla pelle si possono stendere infiniti prodotti, per gli occhi ci sono moltissime palette colori, e poi ci sono i rossetti, i vari lucidalabbra, le matite, l’eyeliner e il blush. Insomma, possiamo veramente divertirci quando ci trucchiamo.

Anche i trucchi scadono

Sappiamo, però, che questi non sono per sempre. Infatti anche i trucchi scadono. Ovviamente la scadenza arriva fino a 3 anni, ma scadono lo stesso. Indicativamente dobbiamo far partire la data dal giorno in cui abbiamo aperto il prodotto.

Oltre alla scadenza, però, dobbiamo anche soffermarci su come li chiudiamo e su come li maneggiamo. Perché, se lo facciamo nel modo sbagliato, i trucchi potrebbero seccarsi. E questo vale per il mascara, per le palette colori, per i rossetti e anche per i lucidalabbra.

Parlando nello specifico del mascara, ci sono alcuni gesti che facciamo quotidianamente che, però, invece di aiutarci, vanno a seccare il prodotto. Movimenti, quindi, che dobbiamo evitare.

Per il mascara secco usiamo vari rimedi, ma il vero segreto è in questi gesti da evitare

Quando il mascara si secca abbiamo pronti svariati metodi. Il primo è sicuramente quello di metterlo in acqua calda, in questo modo il calore scioglie i vari grumi. Se mai dovessimo arrivare a ciò, facciamolo con molta cura perché potremmo rovinare il prodotto.

Ma, prima di trovare dei rimedi, perché non facciamo dei piccoli gesti che evitano al mascara di seccarsi?

La prima cosa assolutamente da evitare è quella di muovere avanti e indietro lo scovolino. Questo movimento, infatti, farà entrare aria nel prodotto e potrebbe seccarlo.

Inoltre lo scovolino si piega, quindi possiamo tranquillamente piegarlo per andare a prendere il prodotto che si trova, ad esempio, ai lati del contenitore.

Infine, non è necessario pulire lo scovolino sulla chiusura del prodotto. Questo andrà semplicemente a lasciare del prodotto sui bordi che poi si seccherà. Essendo poi presente del mascara secco, il tappo non si chiuderà per bene, lasciandolo leggermente aperto.

E allora per il mascara secco usiamo vari rimedi, ma il vero trucco è quello di evitare che questo si secchi. Se usiamo delle piccole accortezze, il mascara non si secca e non dovremo ravvivarlo per nessun motivo.

