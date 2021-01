Col passare del tempo e con l’arrivo del freddo, il mascara potrebbe seccarsi e non scorrere sulle ciglia in modo fluido. Magari lo abbiamo comprato da poco o comunque è ancora intatto. Buttarlo sarebbe quindi un peccato. Che si fa a questo punto?

C’è chi pulisce o addirittura sostituisce lo scovolino, credendo che il problema derivi da là. C’è chi invece, ormai spazientito dell’effetto “colla” sugli occhi, ne compra uno nuovo.

Oltre al fastidio ed al risultato antiestetico, il mascara secco potrebbe causare delle irritazioni agli occhi. Ciò è dovuto alla pressione che si esercita per mettere il mascara indurito sulle ciglia.

Un rimedio c’è ed è veramente semplice e low cost. Anzi, non solo uno bensì due possibili rimedi per non dire addio al nostro amato mascara super black.

Per ravvivare il mascara secco la soluzione è proprio questa

Cosa dovremmo fare? Certamente sciogliere i grumi e rendere il prodotto nuovamente utilizzabile.

Il modo più semplice è immergere il tubetto (fino al tappo) in un bicchiere di acqua calda per poco più di cinque minuti. Questa soluzione è ottima soprattutto in inverno, quando la causa principale del problema è proprio il freddo.

E quando il problema non è il freddo, ma il normale trascorrere del tempo, che si fa? Anche in questo caso possiamo ricorrere al trucco dell’acqua calda, ma ce n’è un altro un po’ più curioso.

Solo qualche goccia e…

Per ravvivare il mascara secco la soluzione è proprio questa: il collirio. È sufficiente versarne qualche goccia nel tubetto del mascara, agitarlo in modo da miscelare il tutto e attendere circa tre ore. Se lo si utilizzasse subito dopo, infatti, si rischierebbe di avere un mascara troppo fluido, se non addirittura semiliquido.

Non bisogna correre subito in profumeria in cerca di un sostituto se il mascara è troppo secco e grumoso. Come visto, la soluzione non è solo semplice, ma anche molto economica.