Il sanguinaccio che si faceva una volta, oggi non è più possibile realizzarlo, ma ciò non significa che non si possa trovare un modo alternativo per farlo. Allora Per il Carnevale prepariamo l’ottimo sanguinaccio della nonna dissanguato.

Il sanguinaccio è una tipica ricetta italiana che si faceva una volta quando si ammazzava il maiale. Come da tradizione, del maiale non si butta nulla e nemmeno il sangue. Questo serviva per preparare un dolce amato moltissimo dai bambini e che corrisponde ad un’ottima e sostanziosa crema di cioccolato. Oggi questa preparazione è vietata per legge, poiché a partire dal 1992, non è più possibile utilizzare il sangue di maiale in cucina. Ma si può sempre far rivivere questo classico perduto sostituendo l’ingrediente principale con qualcosa di alternativo e altrettanto efficace.

Ingredienti

500 gr latte intero; 70 gr cacao amaro; 1 bustina di cannella in polvere; 40 gr di amido di mais; 200 gr zucchero; 50 gr burro; 100 gr cioccolato fondente; 1 bustina di pinoli.

Preparazione del “sanguinaccio dissanguato”

In un recipiente versiamo il cacao, la cannella, lo zucchero e l’amido di mais. Aggiungiamo il latte un poco per volta e mischiamo con l’aiuto di una frusta. Una volta amalgamato bene il tutto, si versa in una pentola e si mette sul fuoco a fiamma bassa. Si gira fono a rendere il composto denso e a questo punto si aggiunge il cioccolato fondente tagliato a pezzi, il burro e i pinoli.

Si mischia con la frusta e quando gli ingredienti sono ben fusi e amalgamati, si toglie la pentola dal fuoco e si versa il contenuto in una ciotola di vetro. Si lascia raffreddare alcune ore, e il “sanguinaccio dissanguato” è ben che pronto.

Un cioccolato forse non nutriente come quello fatto anticamente dalle nonne, ma certamente dello stesso gusto e intensità, sicuramente la gioia dei più piccoli.

