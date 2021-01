Gli utensili che usiamo quasi tutti i giorni in cucina diventano ricettacolo di incrostazioni e unto e in alcune parti sono anche difficili da pulire.

Oggetti molto utili, come il forno a microonde, il tostapane, il recipiente, le lame del frullatore, le stoviglie, possono essere puliti con dei prodotti naturali che usiamo tutti i giorni per cucinare come il limone, la cipolla, i gusci dell’uovo, l’aceto.

L’uso regolare di questi utensili, richiede una pulizia costante, per assicurare la loro funzionalità ed evitare il formarsi di batteri dannosi per la salute.

In questo articolo spieghiamo come pulire in modo naturale questi utensili che si usano in cucina.

Il tostapane

Con il tostapane vengono preparati dei deliziosi e croccanti toast in pochi minuti.

È un elettrodomestico molto utile ma non è facile da pulire. Il cibo cotto nel tostapane lascia delle tracce nel suo interno ed emana odore di bruciato ogni qual volta lo si utilizza.

Una costante pulizia periodica è importante e la si può fare con sostanze naturali come la cipolla.

Sulle griglie rimovibili del tostapane si accumulano a volte anche briciole e residui di formaggio bruciati. Si possono far tornare come nuove, strofinandole con una cipolla tagliata a fette, e risciacquandole con l’aceto.

Con una spugna imbevuta di aceto, si può pulire l’esterno del tostapane ma solo dopo aver staccato la spina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il forno a microonde

Per evitare di utilizzare dei detergenti aggressivi che inquinano l’ambiente, si possono usare dei prodotti naturali come il limone.

Il procedimento è molto semplice.

Strizzare due limoni in una tazza. Aggiungere un po’ di acqua e mettere la tazza nel microonde, alla massima potenza, per un paio di minuti. Trascorso questo tempo, eliminare le tracce di sporco con una spugnetta inumidita.

Frullatori, centrifughe ed estrattori. Ecco come pulire in modo naturale questi utensili che si usano in cucina.

Questi elettrodomestici sono indispensabili in cucina per la preparazione di gustosi pranzetti e tante pietanze. La loro manutenzione è importante proprio attraverso una pulizia costante.

Per pulire e deodorare il recipiente di questi elettrodomestici, occorre toglierlo dalla loro base, e riempirlo di aceto.

Lasciare agire per una ventina di minuti, in modo che i residui di cibo e l’odore di muffa vadano via.

Pulire le lame dei frullatori è un impresa quasi impossibile, e si corre il rischio di farsi male.

Per rimuovere lo sporco dalla base delle lame, occorre riempire il bicchiere con dei gusci di uovo e azionare l’elettrodomestico.

L’azione abrasiva del guscio di uovo toglierà via lo sporco.