Anche se in molti non la ritengono di fondamentale importanza, la scelta dell’intimo giusto può avere effetti sulla salute del corpo, in modo particolare su quella delle parti intime.

Sicuramente il tessuto da privilegiare è il cotone, in quanto è naturale, fresco e traspirante.

A differenza della biancheria sintetica che non consente una buona ventilazione della pelle contribuendo in questo modo alla possibile proliferazione di batteri.

Sicuramente la cosa più importante per eseguire un perfetto lavaggio dell’intimo è quella di eliminare completamente non solo macchie e sudore ma anche germi e batteri.

Riuscire a smacchiare la biancheria non è affatto semplice, infatti lavaggio dopo lavaggio molte macchie continuano ad essere presenti. Molto dipende dal tipo di macchia, se si tratta di sangue, secrezioni, urina, feci e sudore, ma anche dal tessuto dell’indumento.

Sicuramente è molto importante agire rapidamente, non appena si formano le prime macchie per evitare che i fluidi corporei penetrino in profondità nella fibra del tessuto.

Per il benessere personale ecco come smacchiare alla perfezione tutta la biancheria intima per eliminare le ostinate macchie gialle, fisiologiche e di sudore

Se si tratta di una macchia di sangue allora sarà necessario lavare il tessuto direttamente sotto il getto d’acqua fredda, sfregando leggermente. Oppure strofinare la parte con un cubetto di ghiaccio o con acqua frizzante potrebbe essere un valida alternativa.

Se la macchia persiste si può lasciare il capo in ammollo in una bacinella di acqua fredda aggiungendo acqua ossigenata.

Per le macchie di urina fresca e di sudore è consigliabile immergere il capo in acqua e ammoniaca, mentre per le macchie più vecchie si può ricorrere all’utilizzo del limone e del sale.

Se le macchie non vanno via allora si può trattare la parte direttamente con acqua ossigenata.

Per le macchie gialle si può immergere il capo, se di cotone, in acqua bollente aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato.

Lasciare in ammollo e strofinare la macchia con uno spazzolino procedendo poi con il normale lavaggio a mano o in lavatrice.

Infine, per il benessere personale ecco come smacchiare i nostri capi se si tratta di tessuti delicati in seta o in pizzo. È consigliabile procedere con un lavaggio a mano con sapone di Marsiglia oppure in lavatrice programmando un ciclo per capi delicati.

In tutti i casi è opportuno procedere successivamente con lavaggi accurati a mano o in lavatrice per eliminare ogni traccia di detergente e residui di saponi.

