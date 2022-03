La carne degli animali selvatici, si sa, è più tenera e nutriente. La differenza si vede benissimo se guardiamo un pollo ruspante e uno allevato in batteria. Quello ruspante avrà la carne più gustosa e un sapore decisamente diverso. Spesso, però, preferiamo risparmiare e acquistiamo la carne già confezionata.

Se vogliamo dei risultati ottimali, dobbiamo sapere come prepararla, altrimenti finiremo per avere carne dura e difficile da masticare.

Per ottenere dei piatti deliziosi è fondamentale seguire tutti i passaggi, dalla marinatura al condimento. Oggi vogliamo proprio parlare di una marinatura speciale che dà al pollo un sapore leggermente piccante e molto piacevole. In questo modo, infatti, anche il pollo confezionato sarà buonissimo e tenerissimo grazie a questa salsa semplice da preparare.

Una piccantezza accessibile a tutti

Anche per quanto riguarda il cibo ci sono le mode e le tendenze. Grazie ai media e alla pubblicità, le mode si espandono ed entrano nella vita di tutti noi.

In seguito al successo di una celebre marca di fast food, per esempio, una salsa per condire la carne è diventata celeberrima. Stiamo parlando della peri peri, resa famosa da un fast food ispirato alla cucina africana.

Questa salsa ha avuto un successo inedito grazie ai piatti serviti in questa catena ed è amatissima in America e in Inghilterra. Oggi vedremo come prepararla e come usarla per dare gusto e struttura anche al pollo del supermercato.

Avremo bisogno di:

400 grammi di peperoni rossi,

4 spicchi di aglio;

1 cucchiaino di paprika affumicata;

qualche foglia di prezzemolo o di coriandolo;

basilico;

olio EVO;

succo di un limone;

sale, a piacere.

Anche il pollo confezionato sarà buonissimo e tenerissimo grazie a questa salsa che sta facendo impazzire l’America e l’Inghilterra

Possiamo iniziare affettando peperoni e l’aglio a dadini. Ora frulliamoli in un mixer per ottenere una salsa di medio spessore. A questo punto possiamo aggiungere le spezie, le erbe aromatiche, olio e limone. Assaggiamo e correggiamo il sale.

Sembra incredibile, ma la nostra salsa peri-peri è pronta.

A questo punto possiamo immergere le fettine di pollo, le cosce e i petti nella salsa. Possiamo lasciare il tutto a marinare anche per una notte. Trascorso il tempo non dovremo fare altro che cuocere la carne come meglio preferiamo. Alla piastra o al forno, in padella o in friggitrice.

Una volta che il pollo è cotto possiamo decidere se mangiarlo così o se aggiungere un po’ di salsa cruda. Questo condimento darà un sapore leggermente piccante e dolcissimo al nostro pollo, e piacerà moltissimo anche ai bambini.

