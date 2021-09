La prima cosa che ogni casalinga desidera quando effettua il lavaggio del bucato in lavatrice è sicuramente quello di sentire un fresco profumo di pulito.

Magari con una bella profumazione che duri il più a lungo possibile.

Molto spesso però capita che il bucato appena ritirato dalla lavatrice non profumi. Anzi spesso si ha la sensazione che sia intriso di un odore poco piacevole, costringendo a doverlo lavare nuovamente.

Come avere il bucato sempre profumato eliminando le tracce dei cattivi odori con poche e semplici mosse

In effetti basta seguire pochi e semplici passaggi per evitare di dover lavare nuovamente il bucato ed avere sempre una lavatrice che puzzi.

Innanzitutto è opportuno controllare periodicamente guarnizione, vaschetta, filtro e cestello per assicurarsi che non ci siano formazioni di muffe al loro interno.

Infatti presenza di muffa e dunque formazione di batteri possono essere cause di cattivi e poco gradevoli odori sui panni.

Sicuramente aceto e bicarbonato possono essere dei validi alleati contro le muffe.

È bene però utilizzare poco detersivo, in quanto un suo uso inappropriato potrebbe procurare accumuli di sostanze chimiche che, se non disciolte del tutte dall’acqua, andranno a causare cattivi odori sul bucato.

Anche se decisamente più comodi e veloci è consigliabile non impostare lavaggi brevi, in quanto non sempre riescono a garantire una pulizia approfondita incorrendo nel rischio di non eliminare i cattivi odori preesistenti.

Evitare di caricare eccessivamente il cestello

Il detersivo non sarà in grado di penetrare a fondo in tutte le fibre e dunque i panni non saranno puliti ed igienizzati.

Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza e si va sempre di corsa, il bucato dovrebbe essere subito tolto dalla lavatrice. Non appena il lavaggio impostato è terminato.

L’umidità che si andrebbe a creare all’interno del cestello inevitabilmente darebbe origine a cattivi odori intrappolati tra le fibre.

Inoltre, riguardo a come avere il bucato sempre profumato eliminando le tracce dei cattivi odori, bisogna fare attenzione a riporre il bucato negli armadi perfettamente asciutto.

Ma se nonostante siano stati eseguiti tutti questi semplici passaggi il bucato dovesse puzzare ancora, niente paura, si può ricorrere a questo semplice metodo naturale, l’acido citrico.

L’acido citrico, come già è stato trattato in un precedente articolo, è una sostanza presente negli agrumi che risulta essere particolarmente efficace come disincrostante detergente brillantante e ammorbidente.

Basterà sciogliere 200g di acido citrico in un litro di acqua tiepida da versare nel cestello della lavatrice.

Ecco che con questi semplici e veloci passaggi il bucato sarà fresco e profumato a lungo.