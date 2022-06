Il sopraggiungere della bella stagione è un’occasione importante per fare delle pulizie di casa approfondite. Grazie ai caldi raggi del sole, alcune faccende che in inverno risultano difficili ora sono possibili con poco sforzo. Tra queste troviamo il lavaggio di giacconi, tendaggi, piumoni e trapunte invernali che, dato il materiale di cui sono composti, si asciugano con difficoltà. In più, solitamente hanno bisogno di molto spazio per essere stesi. Ma, potendoli mettere all’esterno, non solo ingombrano meno, ma hanno tempi di asciugatura più veloci. Oltre alla biancheria, questo è il periodo migliore per occuparsi delle imbottiture dei divani e soprattutto dei materassi. Questi ultimi vengono spesso dimenticati, ma sono oggetti che raccolgono molti acari, polvere, muffa e fluidi corporei. Ecco perché almeno una volta l’anno dovrebbero essere igienizzati accuratamente.

Sebbene possa sembrarci un’attività complicata, per igienizzare e smacchiare materassi ingialliti rapidamente e in modo efficace non ci vuole che qualche trucco del mestiere. Senza utilizzare prodotti speciali né costosi, riusciremo a liberare il nostro materasso sia dallo sporco invisibile che dalle macchie. Gli stessi rimedi potranno essere utilizzati per lenzuola e coprimaterassi.

Per igienizzare e smacchiare materassi ingialliti e lenzuola da ruggine e sangue senza lavarli basta qualche goccia di questo eccezionale ingrediente

Secondo gli esperti, un materasso arriva a contenere più di 2 milioni di acari. Ecco perché lo si dovrebbe pulire regolarmente, ma almeno due volte l’anno è necessario effettuare una pulizia approfondita. Questa consterebbe nel mettere all’aria il materasso per un’intera giornata e successivamente pulirlo con un aspirapolvere. Poi ci sono degli interventi che ci aiuterebbero a eliminare totalmente possibili muffe, insetti, batteri, etc. Per prima cosa, quindi, ci occuperemo del coprimaterasso, che avrà assorbito il nostro sudore e altri tipi di effluvi corporali. Infatti, insieme alle lenzuola, è l’elemento che si macchia con più facilità e spesso presenta chiazze giallastre poco piacevoli.

Un trattamento efficace per eliminare tali tracce consiste nell’immergere lenzuola e coprimaterasso in una soluzione composta dal succo di un limone e normale sale da cucina insieme ad acqua bollente. Lasciando le lenzuola in ammollo per un’ora, si garantisce un ottimo sbiancamento. Stessa cosa si può fare sulla macchia circoscritta, creando una pasta abrasiva di sale e limone senza utilizzare l’acqua. Subito dopo laviamo ad alte temperature la biancheria trattata. Per il materasso si utilizzerà dell’acqua ossigenata direttamente sulle macchie.

Per igienizzarlo si userà un trattamento a base di bicarbonato di sodio e olio di lavanda o di maleuca ad azione antifungina e disinfettante. Mescolando il bicarbonato con qualche goccia di olio essenziale, grazie a un colino, si cospargerà tutto il materasso lasciando agire il tutto per 3 ore. Dopo si eliminerà il residuo con l’aspirapolvere e il materasso andrà messo all’esterno per qualche ora.

Approfondimento

I 5 sbagli da non fare per un materasso pulito e igienizzato perfettamente