Leggero e cremoso, questo gelato si prepara a casa ed è utile anche per smaltire i biscotti secchi

Nonostante la prova costume, che resta tra gli obiettivi da non perdere di vista durante tutto il periodo estivo, la merenda a cui non rinunciare è il gelato. Leggero e cremoso, ma soprattutto freschissimo è l’ideale per sconfiggere il caldo estivo e recuperare un po’ di energia per terminare al meglio la giornata. Qualora, poi, non fossimo fan dei gelati confezionati, dobbiamo sapere che è davvero semplicissimo prepararli a casa anche senza gelatiera.

In effetti, persino il gelato in vaschetta da tempo in freezer diventa la base per una merenda golosa, seppur ipocalorica. Potremmo tra l’altro approfittarne per riciclare anche altri ingredienti, come ad esempio i biscotti secchi. A tal proposito, leggero e cremoso, questo gelato si prepara in pochi minuti ed è facilissimo oltre che economico. Si tratta di un gelato biscotto variegato alla vaniglia e al caffè, dove il biscotto mantiene la sua consistenza croccante e avvolgente anziché rammollirsi.

Per la realizzazione di questa ricetta ci occorrono:

400 g di panna fresca liquida;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

15 g di caffè solubile;

200 g di cioccolato fondente;

200 g di latte condensato;

30 g di latte;

24 biscotti tipo Digestive;

25 g di olio di semi di girasole

Dopo aver raffreddato una ciotola per almeno mezz’ora in congelatore, impieghiamola per montare la panna, quindi uniamo il latte condensato e amalgamiamo. A seguire, dividiamo il composto in due ciotole differenti: in una aggiungeremo lo dello zucchero vanigliato o l’essenza di vaniglia, nell’altra il caffè solubile. Naturalmente, quest’ultimo andrà prima disciolto nella quantità di latte indicata in precedenza.

A questo punto, dovremo unire nuovamente i due composti, senza amalgamarli perfettamente, ma lasciando la variegatura bicolore. Usando la carta alluminio, realizziamo degli anelli spessi circa 1,5 cm e usiamoli come stampi, inserendo in ciascuno di essi un biscotto.

Posta la base, farciamo con la crema gelato ai due gusti e, dopo averla adeguatamente livellata, poggiamo l’altro biscotto. Mentre li lasciamo riposare in freezer per qualche ora, sciogliamo nel microonde il cioccolato fondente, che servirà come guarnizione.

Per renderlo più fluido, è possibile eventualmente aggiungere la quantità di olio di semi indicata. Non resta che immergere metà di ciascun biscotto gelato nella glassa e lasciarli rassodare per 10 minuti nel congelatore prima di portarli in tavola.

