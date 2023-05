Per i mercati azionari non ci dovrebbero essere all'orizzonte-proiezionidiborsa.it

Quando si analizzano i mercati azionari dal punto di vista macroeconomico e predittivo si è nel campo delle ipotesi. Per questo motivo, soprattutto in base ai propri studi e alle proprie esperienze, c’è chi vedrà il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. C’è però un filo che unisce tutto e spesso chiarisce “gli intenti” ed è la storia che principalmente tende a ripetersi, e i pattern di prezzo. Se ci riflettiamo sono entrambi effetti della storia, perchè entrambi sono un’esperienza che tende a ripetersi. Quindi, lo stato attuale va analizzato in base all’esperienza storica, e per questo motivo riteniamo che per i mercati azionari non ci dovrebbero essere pericoli all’orizzonte. Andiamo ad analizzare il perchè di questa affermazione.

La storia è maestra di vita

Chi nega la storia nega il futuro perchè nega il passato.

Dal punto di vista economico in un ciclo di tassi al rialzo o stabili al rialzo, i mercati azionari sono saliti fino a quando crescita e tassi di interesse si sono bilanciati. E al momento non ravvisiamo elementi ostativi in tal senso.

Dal punto di vista delle probabilità (quasi il 90%), da 1898 ad oggi, nei primi 27 mesi del nuovo decennio si è formato il minimo del decennio stesso. Il massimo si è formato fra il nono e il decimo anno.

Queste probabilità “sono vidimate” dal seguente pattern: 200/400 e 600 settimanali sono orientate al rialzo e continuano a rimanere come supporto, in una tendenza che continua a segnare minimi e massimi crescenti.

Il mercato quindi salirà? Ecco appena spiegato perchè non abbiamo ragioni di studiare ipotesi contrarie. A parer nostro chi esprime pareri contrari, assurge quasi a divinità, perchè prevede un movimento contrario alla storia e alla tendenza dei prezzi. Ha il poter di cambiareq ausi gli eventi. Impresa ardua e forse mera elucubrazione mentale?

Per i mercati azionari non ci dovrebbero essere pericoli all’orizzonte: i livelli da monitorare

Alle ore 16:48 della giornata di contrattazione del 22 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.256

Eurostoxx Future

4.387

Ftse Mib Future

27.325

S&P500

4.189,78.

Cosa farà continuare il rialzo nei prossimi 2/3 giorni?

La tenuta in chiusura giornaliera dei seguenti supporti:

Dax Future

15.900

Eurostoxx Future

4.288

Ftse Mib Future

26.670

S&P500

4.098.

Segnaliamo a Piazza Affari 2 azioni che continuano a segnare minimi e massimi crescenti dopo che si sono appoggiati su supporti e medie mobili, e da oggi potrebbero fare molto bene. Ci riferiamo a NEXI e Tenaris. Per gli analisti (come riportato su riviste specializzate) la prima esprime un fair value a 11,12 (prezzo attuale a 7,824), e la seconda a 19,50 (prezzo attuale 12,145). Per NEXI un punto di inversione di tendenza viene ravvisato in area 7,55 e per Tenaris a 11,98.

Cosa signfica? Da quei punti in poi potrebbero segnare minimi crescenti.

