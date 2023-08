Dopo settimane di incertezza le quotazioni hanno rotto gli indugi e accelerato al ribasso. Era da marzo del 2023 che non si registrava un ribasso settimanale così importante e per i mercati azionari americani il ribasso potrebbe non essere ancora archiviato. Come si vede dai grafici, infatti, potrebbero esserci tutte le condizioni per un’accelerazione ribassista.

Per i mercati azionari americani il ribasso potrebbe non essere ancora archiviato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 18 agosto a quota 34.500,66, in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,21%.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico, dopo che l’area di resistenza a 35.414 ha fatto molto bene il proprio dovere, le quotazioni hanno accelerato al ribasso fino in area 34.334. È interessante notare come svariati sono stati i tentativi di compere la resistenza, ma le quotazioni sono riuscite nell’impresa non intraday, mai in chiusura di seduta. Solo sotto area 33.666, però, si potrebbe pensare a un’inversione di tendenza più duratura.

Da notare che gli indicatori dopo svariati tentativi hanno portato a un’inversione ribassista. A meno di un rapido recupero di area 35.414, quindi, ci sono elevate probabilità che si possa andare al ribasso. In questo caso lo scenario ribassista più probabile è quello indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, potrebbe favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

