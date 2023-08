In queste 5 città d’Italia gli stipendi sono tra i più alti: ecco quanto guadagna chi lavora qui

Vivere e lavorare in una città con stipendi più elevati della media nazionale, aiuta a trovare lavori meglio pagati. Di seguito ti riveleremo quanto si guadagna in 5 delle città più ricche e importanti d’Italia e quali sono i quartieri con reddito più alto.

Vivere in una città con redditi più elevati della media può avere molti vantaggi, soprattutto se sei alla ricerca di un lavoro ben remunerato. Le città più ricche d’Italia, infatti, offrono maggiori opportunità di crescita professionale, di accesso a servizi di qualità e di sviluppo culturale. Ma quali sono le città più ricche d’Italia dove i redditi da lavoro sono mediamente i più alti? E quali sono i quartieri dove il reddito pro-capite è più elevato? In questo articolo abbiamo analizzato i redditi di 5 città in base alle dichiarazioni dei redditi del 2020. Inoltre ti diamo alcuni consigli sui quartieri in queste 5 città d’Italia dove trasferirti per vivere e lavorare al meglio.

Milano: la città più ricca d’Italia

Milano è il capoluogo più ricco d’Italia, con un reddito medio pro capite di poco superiore ai 30.000 euro. La città meneghina è il motore economico del Paese, sede di importanti aziende, istituzioni finanziarie e culturali. Se vuoi trasferirti a Milano, però, devi sapere che non tutti i quartieri sono uguali.

I quartieri più ricchi di Milano sono quelli del centro storico, dove il reddito medio supera gli 88.000 euro. Seguono City Life, Pagano e Wagner con quasi 72.000 euro e corso Magenta e via Torino con circa 68.000 euro. I redditi di chi vive in nelle zone di Missori, via Larga, piazza San Babila sono di circa 53.000 euro. Vivere in questi quartieri ti permetterà di godere di un alto livello di vita, ma anche di entrare in contatto con persone influenti e potenziali datori di lavoro.

Roma, la città eterna e Napoli la città del sole

Roma ha un reddito medio pro capite che sfiora i 25.000 euro. La Capitale è il centro politico e amministrativo del Paese, oltre che una delle mete turistiche più ambite al mondo. La città è molto estesa e diversificata. I quartieri più ricchi di Roma sono nella zona nord-ovest, come Parioli con una media di quasi 68.000 euro e Prati con quasi 55.000 euro. Chi vive nel quartiere Flaminio guadagna mediamente 54.000 euro.

Il reddito medio pro capite di chi vive a Napoli è di poco superiore ai 18.000 euro. La città partenopea è il capoluogo della Campania, una regione dal forte potenziale turistico e agricolo, caratterizzata da forti contrasti sociali ed economici. Il quartiere più ricco di Napoli è quello di Posillipo, dove il reddito medio supera di poco i 50.000 euro. Seguono i quartieri di Chiaia con quasi 45.000 euro di reddito annuo procapite e Vomero con oltre 38.000 euro.

Torino e Genova, città in via di profonda trasformazione economica e sociale

Torino, un tempo capitale dell’industria italiana grazie alla Fiat e all’indotto, ha un reddito medio pro capite superiore ai 22.000 euro. Oggi la città è in continua trasformazione. Il quartiere più ricco di Torino è quello di Crocetta con un reddito procapite che sfiora i 43.000 euro, seguito da San Salvario con oltre 40.000 euro. Il Centro ha un reddito medio di poco inferiore ai 40.000 euro.

Genova ha un reddito medio pro capite di poco inferiore ai 22.000 euro. Il quartiere più ricco della città della Lanterna è quello di Albaro con oltre 41.000 euro di reddito procapite, seguito da Carignano con 40.000 euro. Nel quartiere Castelletto il reddito medio si aggira attorno ai 38.000 euro.

Pro e contro di vivere e lavorare in queste 5 città

Trasferirsi in una città ricca può essere una scelta vantaggiosa per chi cerca un lavoro ben pagato e una qualità di vita elevata. Tuttavia, bisogna tenere conto anche dei costi della vita, della competitività e della sicurezza delle diverse aree urbane. Nelle città con reddito più elevato, generalmente il costo della vita è maggiore che in altre città, a partire dal costo delle case. Inoltre, bisogna considerare che i redditi da lavoro elevati non sempre garantiscono una qualità della vita migliore. Infatti questa si basa anche su fattori non legati al fattore economico.