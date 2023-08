Se la scelta di restare liquidi è sempre perdente per definizione, farlo in tempo di inflazione elevata è diabolico. Non solo si perdono opportunità di guadagno, ma si dilapida la liquidità faticosamente messa da parte. Tuttavia, se oggi vincolo 10.000 euro in banca o alle Poste quanti soldi posso guadagnare in 12 mesi?

La protezione del capitale passa obbligatoriamente per la via dell’investimento. Le uniche opzioni di scelta riguardano i modi, i tempi, gli emittenti, il grado di rischio, i potenziali guadagni, etc. Al riguardo, mentre il reddito fisso consente di calcolare a priori i rendimenti attesi, lo stesso non può dirsi sul capitale di rischio dove entrano in gioco tanti parametri.

Tuttavia, la vera discriminante tra gli investimenti è se il rendimento atteso copre o meno dal livello di inflazione vigente. Cioè bisogna comprendere se il rendimento reale (quello al netto delle tasse, commissioni e inflazione) è positivo o no.

Alle Poste oggi

Alle Poste oggi ci sono 3 alternative legate all’offerta Supersmart (tutte svincolabili anticipatamente) per i titolari di libretto di risparmio postale Smart.

Quindi il possesso di questo preciso salvadanaio è un primo requisito per poter ambire a un interesse più elevato a scadenza. Inoltre l’emittente richiede l’apertura di un vincolo di importo minimo di 1.000 € e il rispetto del tempo previsto dalla speciale offerta considerata. Infine va detto che alcune opzioni sono dedicate solo ad alcune categorie di clienti.

In sintesi gli attuali 3 vincoli Supersmart prevedono e offrono quanto segue:

Premium 270 giorni, è la più corta delle 3 e riconosce un tasso annuo lordo a scadenza del 3,50%. Tuttavia, essa è riservata solo ai titolari di libretto Smart che apportano nuova liquidità (secondo le specifiche previste dall’emittente);

Supersmart 360 giorni, senza alcun requisito specifico (oltre l’apertura del vincolo e l’attesa dei 360 giorni) e tasso annuo lordo a scadenza dell’1,50%;

Supersmart Rinnova 365 giorni, più lunga di 5 giorni rispetto alla precedente. È dedicata ai titolari di libretto Smart che hanno uno o più accantonamenti relativi a Supersmart Premium 270 o 300 giorni scaduti dal 15 giugno scorso. Il tasso annuo lordo a scadenza in questo caso è del 3,00%.

In chiusura ricordiamo che questi vincoli non hanno nessun costo di gestione tranne gli oneri fiscali. La ritenuta sugli interessi è del 26% mentre l’imposta di bollo è dello 0,2%, calcolata sulla giacenza.

Se oggi vincolo 10.000 euro in banca o alle Poste quanti soldi posso guadagnare in 12 mesi?

La struttura complessiva dei costi (commissioni e Fisco) è praticamente identica anche nel caso di scelta del conto deposito in banca. Si tratta di strumenti distinti dal c/c (ma agganciati ad essi – c.d. conto d’appoggio) che servono a far fruttare la liquidità ivi stornata. In cambio non hanno le funzionalità tipiche del primo, tranne quelle di versamento e prelievo della liquidità. In sintesi si tratta di due prodotti che si completano ma che non possono dirsi concorrenti. Uno gestisce i movimenti di denaro (il c/c), l’altro lo valorizza (il CD).

Se oggi vincolo 10.000 euro quanto rende? Considerata la breve durata dell’operazione (12 mesi) si potrebbe optare per una linea vincolata. Qui di norma il capitale non è disponibile prima del termine e pertanto il tasso offerto è maggiore rispetto alle linee libere.

Su questo fronte gli operatori di mercato si fanno un’accesa concorrenza, per cui non è impossibile trovare offerte relativamente interessanti. Ad esempio la nostra attenzione è ricaduta sulla proposta di una banca che offre il 4,75% lordo (3,52% netto) sul vincolo a 12 mesi. Al netto delle imposte (ritenute e bollo di Legge), quindi, il guadagno netto finale di un vincolo annuale di 10mila € sarebbe sui 332 € circa.