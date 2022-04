Le ortensie sono fiori magnifici. Appartenente alla famiglia delle Hydrangeacaeae, l’ortensia è una pianta che proviene dalla Cina ed è giunta in Europa attorno al XVIII secolo.

Le ortensie sono piante dall’altissimo potere decorativo. A scopo ornamentale, vengono, infatti, coltivate praticamente ovunque. Nei giardini, dove creano ricchi cespugli gonfi di fiori. Ma anche nei vasi da tenere su balconi e terrazze. L’ortensia è una pianta a portamento cespuglioso. La caratteristica principale di questa specie botanica sta nei suoi scenografici fiori.

I fiori dell’ortensia sono minuscoli ma, raggruppati tutti quanti insieme, creano gigantesche infiorescenze che compaiono in estate e perdurano fino a inizio ottobre. I fiori dell’ortensia sono molto appariscenti anche per i loro colori. In genere, le ortensie sono bianche, rosa, azzurre o violette. A parte il bianco, per i vari colori, ogni pianta può presentare differenti livelli di gradazione.

Nel caso del rosa, ad esempio, possiamo trovare esemplari di un rosa tenue, molto delicato, ed altri di un rosa molto acceso, quasi fucsia. Tutte le varietà di ortensie sono molto belle. Tuttavia, le più apprezzate sono quelle blu e azzurre. Molto probabilmente perché si tratta di una tinta molto particolare e che, tra i fiori, si trova raramente rispetto ai più classici rosa e bianco.

Le ortensie blu sono pressoché onnipresenti sulle isole Azzorre, un arcipelago di origine vulcanica che si trova nell’oceano Atlantico. Tuttavia, per ammirare meravigliose fioriture blu, non c’è bisogno di volare così lontano. Possiamo infatti coltivare splendide ortensie blu anche nel nostro giardino o in un vaso sul balcone. D’altra parte, come vedremo tra poco, è tutta questione di terreno. O meglio, del pH del terreno.

Per giardini e balconi ricchi di fiori colorati ecco come fare le ortensie blu e azzurre e come curarle

Come anticipato poco fa, il colore delle ortensie dipende dal terreno su cui la pianta sta crescendo. Per agire sul colore dei fiori, bisogna intervenire sul pH del terreno.

L’ortensia dai fiori blu ama i terreni acidi nei quali il pH deve rimanere ad un livello più basso rispetto a 6,5. Se ad esempio utilizziamo dell’acqua calcarea per annaffiare le nostre ortensie blu, nel giro di poco, noteremo che i fiori cominceranno a sbiadire e a diventare rosa. In tal caso, per ravvivare la colorazione iniziale di un bel blu intenso, si dovrà aggiungere alle radici ferro e alluminio. Inoltre, sarà utile utilizzare anche del concime ricco di potassio e povero, invece, di fosforo e azoto. Per intensificare ulteriormente le sfumature blu, si può provare ad interrare, vicino alle radici della pianta stessa, un filo di acciaio.

Infine, per conservare la magnifica colorazione cerulea, potrebbe risultare utile incorporare periodicamente nel terreno dei fondi di caffè, così da ottenere un terreno più acido.

Quindi, per giardini e balconi ricchi di fiori colorati, ecco svelato come donare alle ortensie la splendida colorazione blu o azzurra. In generale, l’ortensia è una pianta abbastanza semplice da curare. Tuttavia, soprattutto per potenziare gli effetti della colorazione azzurra, sarebbe meglio tenere la pianta all’ombra perché la luce diretta del sole farebbe schiarire i pigmenti. Infine, durante l’innaffiatura, prestare attenzione a bagnare solamente il terreno. Evitare invece foglie e fiori.

