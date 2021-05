Per garantire lunga vita alla nostra lavatrice solo i più astuti sanno che basta non commettere questi errori più comuni

La nostra casa è la nostra passione ed amiamo abbellirla e renderla super tecnologica con tutti gli elettrodomestici del caso.

Il forno e il microonde non mancano mai, come anche il frigo. E la lavastoviglie, lavatrice ed asciugatrice sono la nostra grande salvezza.

Facciamo sempre molto attenzione ad usarli correttamente, anche perché conosciamo molto bene quanto potrebbe costarci l’intervento di un professionista!

Ma nel caso della lavatrice, siamo sicuri di usare tutte le attenzioni del caso? Stiamo involontariamente commettendo qualche errore?

Grazie a questo articolo scopriremo come garantire lunga vita alla nostra lavatrice.

Dato che lavare a mano può risultare scomodo e più impegnativo, ormai da anni la lavatrice è entrata a pieno nel nostro cuore. Ci fa risparmiare tempo e denaro e nel mentre possiamo dedicarci ad altre attività.

Amiamo lavare e profumare i nostri vestiti e la nostra biancheria per la casa e spesso ci intratteniamo in vere e proprie maratone di lavaggio.

Ma quando usiamo la nostra preziosa lavatrice, dobbiamo sempre ricordarci di non commettere alcuni errori più comuni. Infatti, solitamente tendiamo a riempire questo elettrodomestico di tutti i capi che vogliamo pulire, badando solo a dividerli per colore o tessuto.

Solo i più astuti sanno che per garantire lunga vita alla nostra lavatrice dovremo sempre svuotare le tasche di pantaloni o camicie prima di procedere con il lavaggio. E fare molta attenzione che nelle pieghe di alcuni capi non siano presenti pietruzze varie o terra.

Inoltre, facciamo molta attenzione a non dimenticare di togliere chiavi e monete. Tutti questi elementi potrebbero finire negli ingranaggi della nostra lavatrice danneggiandola in modo letale.

Evitiamo poi di lavare i cappellini da baseball con il nostro elettrodomestico: la visiera ci darà più problemi del previsto.

Come scegliere ed utilizzare correttamente detersivi e ammorbidenti?

Poniamo molta attenzione a scegliere i detersivi per lavare i nostri capi: spesso acquistiamo prodotti troppo dannosi sia per l’abbigliamento che per la lavatrice. E anche per l’ambiente.

Se non ci basta solo lavare ma vogliamo anche ammorbidire i nostri vestiti, cerchiamo però di usare una minuta dose di ammorbidente.

Inoltre, impariamo a leggere bene l’etichetta di entrambi i prodotti in modo da essere sicuri di scegliere solo articoli ecologici.

Per garantire lunga vita alla nostra lavatrice solo i più astuti sanno che basta non commettere questi errori più comuni. Ora che anche noi li conosciamo, sapremo utilizzare al meglio il nostro amato elettrodomestico.

