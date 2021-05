È molto difficile riuscire a stare dietro ad ogni trend che la moda impone. Essa cambia di continuo, e molti non riescono a tenere il passo. Un capo che magari pochi mesi prima era all’ultimo grido si trasforma dopo poco tempo in un indumento superato.

Non solo, ma la moda ha anche un prezzo estremamente alto. Comprare un indumento di marca significa spendere spesso centinaia di euro per un paio di scarpe o per un giaccone. Sicuramente sono poche le persone disposte a fare spese così consistenti solo per restare al passo con i tempi della moda.

Oggi vediamo quindi come prendere un indumento che molti di noi possiedono, e renderlo più simile alla sua versione più fashion. Con questo trucco a costo zero trasformeremo una vecchia giacca in un oggetto di alta moda.

Il ritorno di un capo famosissimo

A molti di noi sarà capitato di tenere dei vecchi capi d’abbigliamento nell’armadio sperando che prima o poi tornino di moda. Ma puntualmente questo non succede, ed alla fine decidiamo di gettarli, o lasciarli lì per sempre.

Ci sono però dei capi particolari, che non passano quasi mai di moda e che con piccole variazioni si adattano ad ogni tempo. Andiamo quindi a vedere uno di questi, e capiamo come trasformarlo in un oggetto di moda all’ultimo grido.

Ecco come fare

Stiamo parlando del giubbotto di pelle. Oggi uno dei look più apprezzati non è quello del giubbotto nuovo, perfettamente lucido. Quello che fa più forte è un look trasandato, con il giubbotto un po’ rovinato.

Bene, allora andiamo a vedere il nostro vecchio giubbotto nell’armadio: in che condizioni è? Probabilmente non è ancora molto rovinato, perché abbiamo sempre cercato di tenerlo nel migliore stato possibile. Come dargli quell’aspetto trasandato allora?

C’è un metodo davvero facilissimo: aspettiamo che piova, e mettiamoci il giubbotto. Usciamo fuori e lasciamo che si bagni un bel po’. Una volta rientrati a casa, asciughiamolo e vedremo che non tornerà più come nuovo, ma sarà usurato dalla pioggia.

Con questo trucco a costo zero trasformeremo una vecchia giacca in un oggetto di alta moda. Specifichiamo che però da questa situazione non si torna indietro, quindi teniamo conto di questo prima di “rovinarlo”.

