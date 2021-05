Le cose fatte in casa sono sempre le migliori.

Quando arriva la stagione calda, c’è sempre bisogno di bere qualcosa di dolce e rinfrescante a fine pasto.

Ma come fare se a fine cena ci si accorge che non c’è nessuna bottiglia di marsala o moscato in frigorifero?

La soluzione c’è ed è immediata.

Ci vogliono soltanto 3 ingredienti e pochi minuti per preparare il miglior vino rinfrescante per l’estate da tenere sempre pronto in frigo.

Vino alle pesche

Questa idea è ottima anche per recuperare il vino rosso, aperto da un po’, che non si ha più voglia di bere. Ed è anche ideale per non buttare via certe pesche troppo mature che ci si è scordati di mangiare. Una volta fatto, questo vino dolce, può durare moltissimo in frigo, anche un paio di settimane.

Prepararlo è facilissimo, ecco come fare.

Ingredienti

a) 1 litro di vino rosso;

b) 2 pesche;

c) 2 cucchiai di zucchero.

Procedimento

Le pesche vanno bene di qualunque varietà, l’unica accortezza è che siano ben mature e dolci. Ovviamente certe tipologie di pesche si prestano di più, come le tabacchiere.

Dunque, lavare bene i frutti e tagliarli a fette sottili, poi metterle in un recipiente con il vino rosso e i due cucchiai di zucchero. Mescolare bene il tutto, in modo che lo zucchero inizi a sciogliersi.

La preparazione è finita.

Ora si deve solo aspettare che la bevanda maceri in frigo.

Chiaramente più tempo si aspetta, meglio è.

Questo vino bevuto il giorno dopo sarà perfetto.

Se però si ha voglia di berlo subito, si può fare. Magari è meglio se si aggiunge qualche cubetto di ghiaccio nel bicchiere, per gustarlo freddo.

Perciò, è vero ci vogliono soltanto 3 ingredienti e pochi minuti per preparare il miglior vino rinfrescante per l’estate da tenere sempre pronto in frigo.