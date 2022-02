Ci sono dei giorni no. Quelli in cui ci alziamo con il piede sbagliato e tutto sembra andare storto. Il massimo della sfortuna è smarrire la carta di credito senza avere la minima idea di dove l’abbiamo lasciata oppure, peggio ancora, essere sicuri che ce l’abbiano rubata. Se la nostra è una Postepay Evolution, cerchiamo di capire come fare per bloccarla per non subire alcun danno. Bastano poche mosse per risolvere il problema senza alcuna perdita per le nostre tasche.

Una carta prepagata con gli stessi servizi di un conto corrente

La Postepay Evolution è una carta prepagata di ultima generazione di Poste Italiane. È molto gettonata perché, con soli 12 euro all’anno di canone, offre gli stessi servizi di un conto corrente. Ha un codice IBAN che ci permette di accreditare stipendio o pensione, di fare e ricevere bonifici, di domiciliare le utenze. Possiamo usarla per gli acquisti online e per pagare in tutto il Mondo attraverso il circuito Mastercard. Ci permette di pagare contactless abilitando il servizio Apple Pay o Google Pay.

Se abbiamo smarrito la nostra Postepay Evolution possiamo bloccarla in poche semplici mosse per evitare di perdere denaro

Cerchiamo ora di capire come fare se non ritroviamo la nostra carta oppure se ce l’hanno rubata e vogliamo evitare che qualcuno spenda i nostri soldi. La dobbiamo immediatamente bloccare e possiamo farlo con poche semplici operazioni. La prima è quella di contattare il numero verde 800.00.33.22 se chiamiamo dall’ Italia, o il numero +39.02.82.44.33.33 se chiamiamo dall’estero. Il numero è attivo 24 ore su 24 e la chiamata è gratuita. Una voce guida ci indicherà le operazioni da fare, oppure possiamo scegliere di parlare direttamente con un operatore. Durante la chiamata dobbiamo avere a disposizione e fornire il codice di blocco che ci è stato rilasciato quando abbiamo attivato la carta. Alla fine dell’operazione possiamo chiedere anche l’invio di una nuova carta che ci verrà spedita direttamente a casa.

In alternativa possiamo decidere di bloccare temporaneamente la carta per impedire che qualcuno la usi. Effettuiamo l’accesso tramite app, andiamo su Impostazioni e clicchiamo sull’opzione On della voce Blocco temporaneo. La carta sarà momentaneamente inutilizzabile e nessuno potrà sottrarci denaro. Se vogliamo però bloccarla definitivamente, è necessario chiamare il numero verde che abbiamo indicato. Dobbiamo poi sporgere denuncia alle autorità competenti e recarci presso un qualsiasi ufficio postale per chiedere la sostituzione della carta. La nuova carta manterrà le stesse caratteristiche di quella che abbiamo smarrito: avrà lo stesso PIN e sarà associata allo stesso numero di cellulare. Infine, per stare tranquilli, possiamo controllare i movimenti della carta per assicurarci che nessuno l’abbia indebitamente usata.

Niente paura quindi se abbiamo smarrito la nostra Postepay Evolution e vogliamo bloccarla.