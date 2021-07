Quando non siamo in perfetta forma e sentiamo sintomi di stanchezza ed affaticamento eccessivo, non è semplice capire di cosa si tratta. Prima di tutto, è necessario chiedere al medico cosa può causare questi malesseri, per risolvere la situazione in modo sicuro. Capita di avere difficoltà a dormire, siamo irritabili, nervosi e con forti crampi, ma le analisi del sangue potrebbero rivelare probabili carenze.

Se si tratta di deficit di potassio e magnesio, la situazione migliorerebbe integrando naturalmente questi minerali. Per il nostro organismo sono fondamentali per determinati impulsi nervosi e muscolari. Il potassio, ad esempio, regolarizza la pressione sanguigna, l’attività cardiaca, diminuisce i crampi e migliora l’umore. Il magnesio regolarizza gli zuccheri nel sangue, la pressione arteriosa, contrasta la stanchezza mentale, elimina scorie e tossine. I valori giornalieri consigliati si riassumono in una tabella, chiamata DGR (RDA).

Per fare il carico di magnesio e potassio bisogna scegliere questi alimenti

Per integrale naturalmente questi minerali, si può intervenire con l’alimentazione, escludendo altre patologie o allergie. Basta individuare i cibi che possono aiutarci a stare meglio ed in salute.

Tutti i cereali integrali e soia in germogli sono ricchi di magnesio, quindi crusca, riso, farine possono essere cucinati, creando anche ottimi piatti gustosi. I legumi contengono entrambi i minerali, per esempio piselli e fagioli, diventano un mix perfetto con i carciofi. Immancabile nella lista, la frutta secca, oltre che buona, contiene minerali e fibre, soprattutto mandorle, noci, arachidi, ma mai esagerare con le dosi.

Per i più golosi via libera al cacao amaro e cioccolato fondente, un cucchiaino nel caffè per avere le energie necessarie per tutta la giornata. Verdure a foglia verde, spinaci e broccoli, contrastano i radicali liberi e sono antiossidanti. Le melanzane di stagione sono come un vero e proprio integratore d’estate quando sudiamo, saranno d’aiuto per donare i minerali persi. Il pesce, se mangiato a crudo, o poco cotto, contribuirà in modo sostanziale ad aggiungere minerali e vitamine al nostro organismo. Datteri, uva e banane, in dosi contenute, sono utili per chi spende tante energie fisiche, anche gustate essiccate.

