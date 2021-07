Estate, periodo di cibi freschi, buoni e possibilmente dietetici. Quando si parla di latticini, quindi, il primo alimento che viene in mente è sicuramene la ricotta. Fresca, povera di calorie e facilissima da abbinare, la regina delle tavole estive si presta infatti a tantissime preparazioni.

La ricotta presenta però il difetto di scadere in pochissimo tempo, e non è sempre facile riuscire a finirla in meno dei tre canonici giorni. Ecco perché oggi capiremo come trasformare i resti della ricotta in un freschissimo tiramisù estivo. Iniziamo subito.

Il cibo dell’estate che conquista grazie alla sua freschezza

La ricotta è un latticino che si ottiene attraverso una lavorazione del siero del latte. Proprio questa particolare metodologia di produzione non le permette di essere classificata quale formaggio vero e proprio.

Ricca di proteine e povera di grassi e di calorie, questo alimento si presta, entro certi limiti, ad essere consumato in regimi di dieta. Versatile, può essere utilizzata in tantissime ricette, tra cui per condire la pasta o per preparare i famosissimi cannoli. Eppure, una pecca di questo latticino, è che va consumato nel giro di massimo 2-3 giorni se non si vuole che lo stesso vada a male.

Come trasformare i resti della ricotta in un freschissimo tiramisù estivo

Per trasformare della ricotta in un piatto della colazione semplice e buonissimo bastano pochi ingredienti. Servirà, infatti, semplicemente del miele, del caffè e i resti di ricotta vaccina.

Per prima cosa preparare il caffè usando una moka o la macchinetta. Secondariamente prendere un tazzone, versarvi dentro la ricotta e un cucchiaio di miele. Aggiungere il caffè e mischiare fino a quando gli ingredienti non si saranno mischiati e avranno dato luogo ad una crema schiumosa.

Non resta ora che armarsi di cucchiaio per godersi questo semplicissimo ma buonissimo tiramisù.

