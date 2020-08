Ecco cosa dovreste mangiare più spesso per migliorare l’umore e non solo. Dal sapore leggere e dolciastro, questo ortaggio è spesso ingiustamente poco apprezzato o dimenticato. Eppure, 100 grammi di questo alimento apportano solamente 19 calorie, ripartite in un 23% di proteine, 0% di lipidi e 77% di carboidrati. Di che cosa si parla? Ma ovviamente della barbabietola comune! Conosciuta anche col nome di barbabietola rossa, è una pianta dalle foglie cuoriformi e dotata di piccoli fiori. Ne vengono usate a scopo alimentare le foglie e soprattutto i tuberi, che sono rotondi e di color rosso brillante. Questi si utilizzano molto in cucina, specie per le insalate e per il loro succo. Possono essere cotti, al forno o in padella, e serviti a a fettine. Non tutti sanno, però, dei benefici che il consumo dei tuberi, delle foglie e del succo di questa pianta reca alla nostra salute.

Proprietà, nutrienti e benefici per l’organismo

Le proprietà benefiche della barbabietola sono molteplici e ora ne vedremo alcune. La barbabietola rossa è composta quasi esclusivamente da acqua. Inoltre, èricca di sali minerali e vitamine quali sodio, potassio, ferro, magnesio, fosforo. Contiene la vitamina A, vitamina C e le vitamine del gruppo B. Le foglie e il tubero sono ricchi di antiossidanti e flavonoidi i quali proteggono l’organismo dall’azione dei radicali liberi. Tra le vitamine del gruppo B abbiamo l’acido folico.

Consumare barbabietole, inoltre, fornisce valido aiuto per contrastare l’anemia. Con l’aggiunta di un limone nel succo di barbabietola si aiuta l’organismo ad assimilare il ferro contenuto al suo interno. E non è finita qui!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Infatti, è anche un alimento utile per contrastare il cancro e per le malattie cardiovascolari, tant’è che rafforza i capillari e migliora la circolazione sanguigna. In più, è utile a contrastare le malattie del fegato e alle infiammazioni dell’apparato digerente. Il suo succo oltre a far bene al sistema digestivo e a facilitare il transito intestinale combatte le infiammazioni, l’acne, la disidratazione e la forfora.

Perché mangiare barbabietola migliora l’umore?

Perché è ricca di betaina, un composto che stimola il rilascio dell’ormone serotonina, che per l’appunto contribuisce a migliorare l’umore.

Possibili controindicazioni

Ha un alto contenuto di zuccheri quindi i diabetici devono mangiarne moderatamente. Il suo consumo è invece del tutto sconsigliato a quelle persone che hanno problemi di gastrite in quanto essa stimola la produzione di succhi gastrici.

Quindi, ecco cosa dovreste mangiare più spesso per migliorare l’umore e non solo!