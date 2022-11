Per fare ginnastica senza fatica lo Zumba sarebbe perfetto, ecco quali benefici porterebbe al corpo

Molti di noi vorrebbero un fisico scolpito e tonico, ma senza fare fatica. Davanti alla possibilità di eseguire addominali, squat, e poi corsa o utilizzare pesi, alcuni di noi iniziano già a sudare freddo.

L’ideale sarebbe riuscire a trovare un compromesso tra allenamento per tonificare il fisico e divertimento. Ebbene, tutto ciò è facile da provare proprio grazie allo Zumba.

Si chiama così il programma di fitness a tempo di musica, ovvero l’incontro perfetto tra ballo e ginnastica aerobica. È da qualche anno che, ormai, la moda dello Zumba è dilagata anche in Italia, e molte persone hanno iniziato a divertirsi e a bruciare calorie a tempo di musica.

Erroneamente si confonde lo Zumba con “Zumba Fitness”, anche se il secondo è il nome della società che ha registrato il marchio della disciplina.

L’allenamento con lo Zumba è nato negli anni ’90 grazie all’idea del ballerino e coreografo Alberto Pérez, in arte “Beto”. Da quest’inizio la strada che ha portato lo Zumba alla fama è stata in rapida ascesa, e oggi questa disciplina si pratica in circa 180 Paesi in tutto il Mondo. Ma quali sarebbero i reali benefici per il corpo derivanti dalla pratica dello Zumba? Scopriamolo insieme, per iniziare a bruciare calorie a tempo di musica divertendoci.

Per fare ginnastica senza fatica dovremmo provare lo Zumba, che aiuterebbe fiato, cuore, pressione e allontanerebbe lo stress

È risaputo e scientificamente dimostrato che lo sport apporterebbe grandi benefici al fisico. Esistono esercizi che rinforzerebbero le ginocchia senza attrezzi o integratori, o quelli che aiuterebbero il dimagrimento.

Lo Zumba rientrerebbe proprio tra questi ultimi. Diversi studi, infatti, dimostrerebbero come questa pratica riuscirebbe a far bruciare fino a circa 800 kcal in un’ora d’allenamento.

Per questo, aiuterebbe a favorire l’eliminazione del grasso e il dimagrimento, ma non solo. Esattamente come tutte le altre attività fisiche aerobiche, anche lo Zumba aumenterebbe il fiato, darebbe benefici al cuore e rinforzerebbe tutta la muscolatura. E aiuterebbe anche a sviluppare il senso del ritmo, dato dalla musica coinvolgente su cui ci si allena.

Un altro beneficio è l’assoluto divertimento dato da una sessione di Zumba. Chi l’ha provato, infatti, giura che lo Zumba aiuterebbe a sfogarsi divertendosi, proprio grazie alla musica, che mette allegria e fa sentire liberi.

Inoltre favorirebbe anche il controllo della pressione sanguigna, e aiuterebbe a rimodellare tutte quelle zone critiche del corpo. Stiamo parlando, ad esempio, di fianchi, glutei, cosce e addome.

Via lo stress e le tensioni

Non dimentichiamo, inoltre, che lo sport farebbe bene al corpo, alla mente e non solo. Secondo uno studio, infatti, fare sport stimolerebbe anche lo sviluppo della personalità e dell’autostima, fondamentali per il benessere dell’individuo.

Come se non bastasse, lo Zumba e lo sport in generale favorirebbero anche la distensione delle tensioni e dello stress. Essendo un compromesso tra allenamento e ballo, tutta la lezione sarà interamente svolta a tempo di musica.

I ritmi delle basi musicali utilizzate, come samba, merengue, mambo e tanto altro ancora, ci faranno svuotare la mente dai pensieri negativi. Per questo, per fare ginnastica senza fatica, questo sport potrebbe essere davvero la scelta giusta, anche per i più pigri.