Per fare colpo al primo appuntamento sono 5 i terribili errori da evitare nel nostro abbigliamento

Grazie ai social media e alle app dedicate agli incontri, conoscere nuove persone sembra essere più facile. Non è raro iniziare a chiacchierare con qualcuno per qualche passione condivisa. Se si vuole approfondire la conoscenza, allora si può arrivare anche a pianificare un primo appuntamento. Questo è il momento fatidico e più importante, in quanto la prima impressione è sicuramente quella che rimane nella memoria.

Per questo motivo dobbiamo stare attente a scegliere il look corretto. Qualche caduta di stile potrebbe essere una delle motivazioni per cui non si arriva al secondo appuntamento. Per quanto la nostra personalità sia incredibile, all’inizio anche l’occhio vuole la sua parte. Evitiamo questi errori nel nostro abbigliamento, se vogliamo avere un successo assicurato.

Per fare colpo al primo appuntamento attenzione alle scarpe

Il primo errore commesso da molte donne è quello di scegliere di indossare dei tacchi davvero troppo alti. Soprattutto al primo appuntamento è sconsigliato, perché potrebbero aumentare di molto la nostra altezza. Se non siamo basse, massimo 1.50, evitiamo i tacchi che superino gli 8 centimetri.

Ci sono delle bellissimi décolleté, con punta, che slanceranno le nostre gambe, ma non ci faranno diventare dei grattacieli. Allo stesso modo, però, non indossiamo assolutamente le ballerine. Sono davvero poche le persone che apprezzano queste calzature e, spesso, peggiorano la nostra figura. Se vogliamo delle scarpe basse, optiamo per un paio di francesine o di mocassini.

Evitiamo la volgarità mettendo in risalto il nostro fisico

Da evitare assolutamente anche la combinazione tra scollatura profonda e gambe molto esposte. Scegliamo una delle due, in base al nostro fisico. Se abbiamo un fisico a mela, è meglio dare attenzione alla parte inferiore del corpo. Possiamo scegliere un vestito con spacco o una gonna corta, ma abbiniamola ad un dolcevita o ad un girocollo.

Se invece abbiamo un fisico a pera, per fare colpo al primo appuntamento diamo spazio alla parte superiore del corpo, con ampie scollature. Mettiamo un paio di pantaloni oppure una gonna adatta, ma più lunga. Mettere entrambe le zone in bella vista potrebbe risultare volgare.

Anche la comodità al primo appuntamento fa la sua parte

Anche vestiti troppo stretti potrebbero non essere la scelta migliore. Dobbiamo prima di tutto sentirci a nostro agio ed essere comodi, per poter dare il meglio di noi. Per quanto bello possa essere un vestito, nel momento in cui è troppo scomodo potrebbe crearci non poco disagio.

Non esageriamo con la nostra espressività. A meno che non si tratti di persone entrambe dai gusti eccentrici, evitiamo di creare degli outfit troppo vistosi. Aggiungiamo qualche elemento che ci piace. Un accessorio colorato, oppure un gioiello molto vistoso. Se, però, amiamo vestiti fuori dal comune, cerchiamo di trattenerci per il primo appuntamento.

Il nostro outfit, inoltre, va sempre scelto in base al luogo di incontro. Un locale alla moda oppure una trattoria in campagna, la scelta del nostro abbigliamento deve essere consono anche al tipo di appuntamento per evitare figuracce.